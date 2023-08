Dlouho se drželi, nakonec ale padli. Sobotní divizní premiéra nedopadla pro fotbalisty Břidličné dobře. Kovohutě na domácím trávníku prohrály s favorizovanou Hlubinou 0:2. Navíc přišly o Kosteru, který se nechal pět minut před koncem vyloučit.

Břidličná doma padla. | Foto: Jan Holouš

„Byl to pro nás nešťastný zápas. O body jsme přišli až v závěru. Soupeř byl v mezihře lepší, ale my jsme si taky dokázali vytvořit šance,“ vracel se k utkání trenér Břidličné. „Hlubina nějaké možnosti v prvním poločase měla. My jsme se dostali do jedné gólovky po standardce. Bala ji ale neproměnil,“ pokračoval v pozápasovém povídání trenér Kovohutí.

Po přestávce šel domácí výkon nahoru. „Zlepšili jsme se. Byli jsme více nebezpeční. Paradoxně jsme ale inkasovali branku,“ posteskl si Vojtěšek. Po centru se hlavou trefil Badalyan. „Tento moment nás rozhodil. Naše sebevědomí šlo dolů,“ přiznal trenér. Pět minut před koncem fauloval Kostera a šel předčasně pod sprchy. „Zbytečné vyloučení,“ zlobil se Vojtěšek. „V závěru jsme hráli vabank. A do otevřené obrany jsme inkasovali druhý gól,“ dodal trenér Břidličné.

Největší šanci domácích měl Adamovský, jenomže nedal. „Musíme si šancí více vážit a být kvalitnější v koncovce,“ zakončil René Vojtěšek.

Břidličná – Hlubina 0:2 (0:0)

Branky: 77. Badalyan, 90.+5. Kalay. Rozhodčí: Schneider – Malý, Habermann. ŽK: Schmutz, Kalay. ČK: 85. Kostera. Diváci: 180.

Břidličná: Vyklický – Moravec (87. Koryťák), Mlčoušek, Bala, Kirschbaum – Ježek (85. Knapp), Pavlíček, Dydowicz, Tögel – Kryl (69. Kostera), Adamovský (87. Strážnický). Trenér: René Vojtěšek.