/VIDEO, FOTOGALERIE/ Povedené utkání mají za sebou fotbalisté Krnova. Na domácím trávníku vyválčili s Hlubinou bod za remízu 1:1. Favorit se v prvním poločase dostal do vedení díky gólu exbaníkovského útočníka Badalyana. Na konečných 1:1 srovnával po hodině hry hlavou Nicolas Tümmlera. Hosté kvůli této remíze přišli o první místo v soutěži.

Krnov - Hlubina 1:1 | Video: Jan Pitřík

„Na utkání jsme se těšili a tomu odpovídal taky náš povedený vstup do utkání,“ řekl úvodem trenér Krnova Gustav Santarius. Už v 8. minutě utekl po levé straně Tilkeridis, dal míč pod sebe na Václavka, ten ale ideálně netrefil balon. O pár chvilek později přinesla vzrušení akce Mráze. Avšak ani z tohoto mráčku nezapršelo. „V začátku jsme byli aktivní. Dokonce jsme dali i branku. Ta ale nebyla pro ofsajd uznána,“ poznamenal domácí kouč. Ve 30. minutě dostal prostor v krnovské šestnáctce Badalyan. Míč převzal zády k brance. Ovšem dokázal se s ním otočit a překonat Řeháčka – 0:1. „Inkasovaný gól nás zmrazil. Soupeř byl lepší, byl více na míči a dobře kombinoval, naštěstí ale druhou branku nepřidal,“ uvedl ještě k prvním dějství Gustav Santarius.

Rýmařovská Jiskra doma zhasla, tři body si odvezl Nový Jičín

Ve druhém poločase se podařilo Krnovu vyrovnat. „Řekli jsme si, že přidáme ještě více na bojovnosti. Dostali jsme do přečíslení, bohužel Tilkeridis s Mrázem se neprosadili,“ hovořil o druhé půli krnovský stratég. V 60. minutě kopali domácí standardku, míč nakonec se štěstím poslal do sítě Tümmler. „Zbytek zápasu byl akční. Bylo se na co dívat. Nám dělal problémy soupeřův rychlý přechod do útoku. Nakonec jsme ale měli v závěru velkou šanci my. Gramel navedl balón do vápna, bohužel Mráz míč nezpracoval. Bod ale bereme, má velkou cenu. Chtěl bych taky poděkovat našim skvělým fanouškům, kteří nám hlavně ve druhé půli hodně fandili,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Hlubina 1:1 (0:1)

Branky: 60. Tümmler – 30. Badalyan. Rozhodčí: Prokůpek – Šimoník, Pavlica. ŽK: Tümmler, Mráz – Vykopal, Marciňa. Diváci: 328.

Krnov: Řeháček – Zrník, Swiech, Igbinoba, Havlíček – Tümmler, Říha (46. Kolbasa) – Václavek (92. Gramel), Mráz, Lavrovič (75. Hřivnáč) – Tilkeridis (84. Groda). Trenér: Gustav Santarius.