Roman Brhel dnes 19:01

Na zajímavých posilách pracuje aktuálně vedení fotbalového Krnova. Do Kofoly má namířeno gólový útočník Adam Zajíček z Hlučína. Dalším borcem na radaru je jeho hlučínský spoluhráč Lukáš Levčík. Vedle těchto dvou hráčů ještě Kofola řeší posily do obrany, a to Karla Matysku a Filipa Pražáka.