Branky: 37. Šupák, 71. vlastní, 87. Jeřábek, ČK: 75. Kelnar (H.), 273 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „S výsledek jsem spokojený. Na můj vkus jsme ale hráli zbytečně moc vrchem a nevyužívali střed hřiště, který máme silný. Během utkání jsme si vytvořili i ně-kolik dalších šancí, hlavně dobře hrající Jeřábek jich měl dost, za-hodili jsme navíc i penaltu.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Prohráli jsme další utkání, bohužel. Soupeř je doma silný, musím mu pogratulovat. Neode-hráli jsme ale špatný zápas, výsledek však dojem z výkonu kazí. Náš mladý tým ale pořad pracuje a chce hrát. Za to je musím po-chválit." (šim, hek)

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ - NOVÝ JIČÍN 5:0 (2:0)

Branky: 12., 48. a 61. Šafner 23. Škorik, 76. Wludyka, 231 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Byla to jednoznačná záleži-tost. V sestavě jsme udělali nějaké změny, které nám očividně pomohly.“

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „Další nepovedený zá-pas. Vzhledem k velkým absencím jsme horko těžko skládali se-stavu. V prvním poločase to ještě šlo. Druhý nám vůbec nevyšel. V našem podání to byla ostuda. Za to se musím lidem, kteří nám fandí omluvit.“ (sob, šim)

HAVÍŘOV - TŘINEC B 3:5 (0:1)

Branky: 84. a 90. Klejnot, 46. Malcharek - 32. a 93. Niemczyk, 73. a 88. Junior Christian Attah, 51. Samiec, 320 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Kluci se poměřili s pro-fíky. Třinec přivezl osm lidí z áčka a já svým hráčům nemám co vytknout. Maximálně tak druhý zbytečný gól, kdy brankář Přibyl trefil při odkopu Samiece do pozadí a balon se odrazil do naší sítě. Mohli jsme srovnat na 2:2, ale Chlopek nedal skoro nájezd a pak už jsme jen doháněli. Kluci se ale nevzdávali až do poslední minu-ty.“

Lubomír Luhový (trenér Třince B): „Zápas měl hodně vysokou kvalitu. Zvládli jsme to bravurně pohybově, nepanikařili jsme a klu-ci ukázali zlepšující se formu. O tom to je, aby byli v hlavách více uvolnění.“ (čin, sob)

KARVINÁ B - SO BRUNTÁL 5:1 (3:0)

Branky: 32. a 66. Haša, 44. a 49. Herc, 21. Guba - 52. Pospěch z pok. kopu, 83 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Chtěli jsme hrát rychle do-předu, proto jsme hráli jen na tři vzadu, ale zase jsme pokazili hodně kontrů zbytečnými přihrávkami navíc. Už do 20. minuty to mohlo být 3:0, no nakonec tak skončil aspoň poločas. Možnost dostali všichni hráči, chytili se Haša s Hercem, střelecky jsme na-konec byli celkem úspěšní, i když si umím představit vyšší procen-to proměňování protiútoků.“

Jan Urban starší (předseda SO Bruntál): „Jeli jsme do Karviné odehrát důstojnou partii. Dvacet minut se nám to dařilo, hráli jsme docela dobře. Bohužel poté jsme vyrobili hloupou a zbytečnou chybu, kterou soupeř potrestal. Od tohoto momentu nás začali domácí jasně přehrávat a výsledek je jaký je. “ (čin, cha)

OPAVA B - VÍTKOVICE 6:0 (1:0)

Branky: 7. a 64. Kuča, 80. a 87. Hrdlička, 47. Pikul, 70. Smékal, 125 diváků.

Lukáš Černín (trenér SFC Opava B): „První poločas byl vyrov-naný, hrálo se spíše mezi oběma šestnáctkami. Nám se podařilo vstřelit branku. Soupeř měl jednu šanci, při které nás podržel brankář Lasák. Po přestávce se už hrálo na jednu bránu. Od na-šeho druhého gólu jsme jasně dominovali a zaslouženě vyhráli.“

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Nechci se na to vymlouvat, ale i s Motyčkou, který odstoupil ve 13. minutě, nám chybělo pět hráčů základní sestavy a to je pro nás nyní neřešitelné. Přesto si v první půli Opava vytvořila jedinou šancí, z níž skórovala. Na za-čátku druhé půle jsme dostali druhý gól a tím se naše hra sesypa-la." (rob, hek)

FRENŠTÁT P. R. - DĚTMAROVICE 4:4 (4:2)

Branky: 14. a 21. Žitník, 16. Klimpar, 17. Gros - 39. a 50. Ciku, 12. Tomáš, 73. Řa-pek , 430 diváků.

Radek Malina (jeden z trenérů Frenštátu): „Je sice hezké, že jsme ještě v letošním ročníku neprohráli, ale domácí remízy jsou málo. Opět jsme ztratili dobře rozehraný zápas. Začatek byl ner-vózní, pak přišla ale naše výborná dvacetiminutovka, ve které jsme si vytvořili náskok. Jenomže ve druhé půli se nám už tolik nevedlo. Nešla nám finální fáze, hodně jsme kazili a soupeře ne-chali vyrovnat. Možná je to dáno i tím, že máme mladé mužstvo, to ale není pro nás omluva.“ (cha)

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Hrozný poločas. Prohrávali jsme už 1:4, druhý gól nám pomohl. Nakonec jsme po zlepšeném výkonu srovnali a být efektivnější, asi bychom to i otočili, ale buďme rádi, že za ten strašidelný první poločas vůbec něco máme. Jsem zklamaný.“ (čin)

BOHUMÍN - POLANKA N. O. 1:0 (1:0)

Branka: 30. Bloksch, 500 diváků.

Patrik Poštulka (ved. mužstva Bohumína): „Nastoupil na nás dobře připravený soupeř, třicet minut nás napadal. Pomohl nám gól, pak jsme nedali penaltu. Utkání jsme mohli rozhodnout dřív, nastřelili jsme tyčku, břevno, takhle to bylo drama až do konce.“ (čin)

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Začali jsme dobře, ale po obdržené brance se z naší hry vytratila odvaha, nebyli jsme v me-zihře a nechali jsme soupeře, který měl rychlý přechod do útoku, hrát. Dali nám tady lekcí, 0:1 je pro nás ještě milosrdné, protože Bohumín nedal řadu šancí ani penaltu. Zaslouženě vyhrál a my se musíme zamyslet nad tím, proč se bojíme hrát fotbal." (hek)

TABULKA

