Branka: 50. Bartoš, 300 diváků.

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „První poločas nebyl z naší strany povedený, Polanka byla aktivnější a měla více šancí. Druhý jsme začali aktivněji, byli jsme lepší, soupeř byl už zatažený a hrál na údržbu. Bohužel gól jsme nedali, naopak jsme inkasovali prakticky z ničeho. Musíme ale jít dál.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Náročné utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme byli dobří v mezihře, nevyužili jsme ale žádnou šanci. Ve druhém nás soupeř zatlačil, byl lepší, my však poctivě a zodpovědně bránili a nakonec jsme vítězství ubojovali.“ (hek)

FRÝDLANT N. O. - TŘINEC B 3:3 (1:1)

Branky: 39. Svatonský, 49. Švrček, 60. Škorik - 27. Samiec, 52. D. Maceček, 56. Gáč, 314 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu nad Ostravicí): „Pro diváky to muselo být zajímavé. Byl to divoký zápas a konečná remíza je asi spravedlivá.“

Lubomír Luhový (trenér Třince B): „Z výkonu mám velmi dobrý pocit. Kluci hráli obětavě, ve velkém pohybu a s nasazením. Proti velmi kvalitnímu soupeři odvedli dobrou práci a po hezkých akcích vstřelili tři branky.“ (sob)

RÝMAŘOV - KARVINÁ B 1:5 (1:1)

Branky: 26. Jeřábek - 48. a 76. Zhelizko, 32. Haša, 88. Vlachovský, 90. Kaczmarczyk, 242 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Výsledek vypadá hrůzostrašně. První poločas ale nebyl v našem podání špatný. Vedli jsme, dali jsme dvě břevna. Bohužel po naší hrubé chybě, kdy se nedomluvil stoper s gólmanem, soupeř srovnal. To byl zlomový bod zápasu. Po přestávce jsme rychle inkasovali. Karviná začala mít převahu a zaslouženě vyhrála.“

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Poprvé v sezoně jsme měli k dispozici opravdu silnou sestavu. Potěšily nás góly mladíků, zvláště Želizko hraje v poslední době s neskutečným přehledem.“ (šim, čin)

OPAVA B - NOVÝ JIČÍN 3:1 (1:0)

Branky: 39. a 64. Rychlý, 59. Darmovzal - 87. Magdon, 85 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Byli jsme lepším týmem, už po prvním poločase mohlo být rhodnuto, ale nedávali jsme šance. Po přestávce jsme měli převahu, přidali jsme další dvě branky. I když naše hra nebyla optimální, na soupeře stačila.“

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „V tomto zápase nás zařízl sudí Šujan. Pískal tendenčně, otáčel fauly, nepustil nás vůbec do hry. Když jsem chtěl po něm vysvětlení, byl arogantní. Svým pískáním otrávil celý tým.“ (rob)

HAVÍŘOV - HEŘMANICE 2:0 (1:0)

Branky: 2. Bányácski, 60. Zbavitel, ČK: 45. Opata (Heř.), 320 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Hrát proti poslednímu bývá někdy to nejsložitější. My jsme si to dnes zkomplikovali sami malou četností kombinačních akcí na jeden dva doteky, chybovali jsme, dostávali se do šprajcu se soupeři, do osobních soubojů. Pak to bylo nervózní, neurovnané, ubojované. Pomohli jsme si ale standardkami, což mě příjemně překvapilo.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Ve 2. minutě jsme inkasovali zbytečný gól po rohu. Naše hrubka. Pak měl jít Havířov do desíti, rozhodčí ale nedal druhou žlutou kartu a bohužel na naší straně ve 43. minutě vylučoval. Nevím, co ho k tomu vedlo, když předtím soupeře šetřil. Myslím, že se všichni divili. Pro nás tím utkání skončilo, protože soupeř byl aktivní a v oslabení už to bylo náročné. Hráčům děkuji za výkon.“ (čin, hek)

FRENŠTÁT P. R. - SO BRUNTÁL 4:1 (4:0)

Branky: 14., 23. a 32. Klimpar, 12. Nezhoda - 81. Slavík, 410 diváků.

Artur Wojnarovský (trenér Frenštátu): „Výborně jsme vstoupili do zápasu, kdy jsme hráli s větrem, podařilo se nám dát šťastný první gól. Od tohoto okamžiku jsme na hřišti kralovali. Dávali jsme góly, měli šance. Prakticky po úvodním dějství bylo rozhodnuto. Po přestávce šel náš výkon dolů, což mě mrzí.“

Martin Kotala (trenér Bruntálu): „První poločas byl o našich hrubých individuálních chybách, které domácí potrestali. Prakticky jsme tímto ztratili zápas. Na jeden poločas se hrát nedá. Druhá půle už byla lepší.“ (šim)

BOHUMÍN - DĚTMAROVICE 2:1 (1:1)

Branky: 30. Palej, 90. Halaška z pok. kopu - 38. Staško, ČK: 82. Václavek (D.), 600 diváků.

Patrik Poštulka (vedoucí mužstva Bohumína): „Podle mě zasloužené vítězství. Přišlo mi, že z nás měly Dětmarovice respekt, ale je to jen můj dojem. Zúročili jsme převahu jednoho muže v poli, když hosté udělali v závěru zbytečný faul ve vápně a my proměnili penaltu. Výhra z derby se cení!“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Prohrát takovým způsobem nás neskutečně štve. Penalta ale byla, Moskál udělal totální blbost. Asi máme na ten Bohumín smůlu, loni jsme tady tři minuty před koncem vedli 2:1, a stejně prohráli 2:3. Ani teď jsme neuhráli nic. Byli jsme nějací zakřiknutí.“ (čin)

