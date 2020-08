Branky: 55. Šimáček - 43. a 77. Hanus, 20. Latocha, 78. Šebek, ČK: 86. Půda (H.), bez diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Pro nás špatný výsledek. První gól byl smolný po odrazu, u druhého jsme byli nedůrazní. Třetí branka pak naše lajdáctví, na čtvrtou jsme soupeři sami nahráli. Skoro bych řekl, že jsme se porazili sami, čímž však neříkám, že soupeř byl špatný. Mají velkou kvalitu, ovšem dalo se s ním hrát. Na nás je trochu deka.“

Patrik Poštulka (vedoucí mužstva Bohumína): „Těžký soupeř, podobný jako minule Bruntál. Podržel nás gólman Kodeš, díky němu jsme mohli jít do vedení. Míč jsme drželi častěji, ale rozhodla až minutovka ve druhé půli, kdy jsme Heřmanicím odskočili. Už se těšíme na derby s Dětmarovicemi.“ (hek, čin)

RÝMAŘOV - OPAVA B 2:0 (1:0)

Branky: 16. a 89. Jeřábek, 225 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Měli jsme vzhledem ke zdravotním potížím některých hráčů problémy se složením sestavy. Kluci ale zápas zvládli výborně. Hráli jsme kompaktně. Opava byla aktivnější, držela více balon, ale její snažení končilo před šestnáctkou. Do velkých šancí jsme ji nepouštěli.“

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Rýmařov byl na nás dobře připravený. Hrál kompaktně a hrozil z rychlých brejků, což nám dělalo problémy. Neuměli jsme se dostat do soupeřovy šestnáctky, i když jsme byli aktivnější, měli převahu, gól se nám vstřelit nepodařilo.“ (rob)

DĚTMAROVICE - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 1:0 (0:0)

Branka: 77. Řapek, 195 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Bylo to o jednom gólu, protože šance nebyly. Nedali jsme dvě penalty a už to vypadalo na remízu. Vyšlo nám ale střídání a Řapek rozhodl. Čisté konto proti favoritovi těší, v Bohumíně to bude souboj prvního s druhým.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Byl to oboustranně velmi kvalitní zápas. Dětmarovice byly nejtěžším soupeřem, na kterého jsme dosud narazili. Náš gólman skvěle chytil dvě penalty, přesto jsme nakonec prohráli.“ (čin, sob)

KARVINÁ B - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 2:2 (1:1)

Branky: 35. a 81. (penalta) Zhelizko - 16. vlastní, 65. Gros, 97 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Domácí remíza je pro nás ztrátou. V úvodní čtvrthodině jsme si vytvořili tři gólové situace a neproměnili je. Naopak soupeř z prvního pořádného útoku skóroval po vlastním gólu Kaczmarczyka. Druhá půle byla z naší strany lepší, rychlejší. Bohužel nám schází odvaha porvat se v šestnáctce soupeře. Máme plno šancí, které neproměníme, soupeř má dvě a obě promění.“

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu): „Hrálo se na hodně podmáčeném terénu. Měli jsme dvakrát možnost utéct o dvě branky, bohužel jsme naše šance neproměnili. S bodem jsme nakonec asi spokojení, kluci z Karviné měli nacvičené kombinace a náběhové situace. Hrozili i ze standardních situací, takže je pro nás remíza dobrá.“ (čin, cha)

TŘINEC B - VÍTKOVICE 2:2 (1:1)

Branky: 18. Bolf, 78. D. Maceček - 13. Stanojkovič z pok. kopu, 75. Paleček, 100 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Třince B): „Měl jsem k dispozici pět hráčů z áčka. Přístup kluků byl na velmi dobré úrovni a utkání mělo dobré tempo. S touto sestavou jsme měli zvítězit, našim nepřítelem ale bylo neproměňování šancí.“

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Hráče jsem nabádal, že musí hrát jednoduše, přesto vymýšleli. První poločas byl nemastný neslaný. Vedli jsme, ale vzápětí po špatném bránění stoperů bylo srovnáno. Ve druhé půli jsme hráli aktivně, získali střed hřiště a byli lepší. Podařilo se nám vrátit do vedení, bohužel opět vzápětí Třinec srovnal. Znovu po našem nedůrazu.“ (sob, hek)

POLANKA N. O. - NOVÝ JIČÍN 2:0 (1:0)

Branky: 16. a 51. Bartoš, 104 diváků.

Radovan Řehulka (předseda a brankář Polanky): „První domácí zápas na hřišti ve Stovkách ve Frýdku-Místku, kde je fantastické prostředí, a myslím, že naše zasloužená výhra. Nový Jičín se v podstatě nedostal k ohrožení branky, my jsme podali dobrý výkon a jsme rádi za tři body. Celkem jich máme šest a těšíme se na Vítkovice.“

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „Domácí hráli přesně, to co jsme očekávali, nakopávali míče na vysoké hráče. My jsme v prvním poločase působili místy ospalým dojmem. Jednou jsme inkasovali, poté, co jsme vyrobili zbytečný roh. Za stavu 0:2 jsme šli do rizika, bohužel kontaktní gól se nám vstřelit nepodařilo. Po domácím vítězství jsme znovu spadli na zadek.“ (hek, šim)

SO BRUNTÁL - HAVÍŘOV 0:2 (0:0)

Branky: 58. a 67. Chlopek, 520 diváků.

Martin Kotala (trenér Bruntálu): „Chtěli jsme bodovat, bohužel se nám to nepodařilo. V prvním poločase dal Ondra Kušnír branku, ta ale nebyla pro ofsajd uznána, i když si myslím, že měla platit. Havířov hrál hodně do šířky a čekal na svou šanci. Ta přišla po našich chybách na pravé straně. Dostali jsme dva indetické góly a prohráli.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Naše hra nebyla v první půli dobrá, byli jsme ospalí, hodně kazili v předbrankovém prostoru. Po domluvě v kabině a rošádě v sestavě jsme se zvedli a už to bylo znát. Dali jsme dva góly, Bruntál nepustili k ničemu a v závěrečných minutách mohli nějaké branky ještě přidat. Nicméně ten první poločas je k zamyšlení.“ (cha, čin)

Zdroj: Deník