Nepříliš pohodové období zažívá momentálně fotbalový klub z Bruntálu. Slavoj okupuje v divizní tabulce poslední příčku. Navíc se musí nově vyrovnat s odchodem klíčového hráče, a to Filipa Pražáka, který se vrátil do Jakubčovic nad Odrou.

Bruntál řeší odchody | Foto: Deník/Radek Štohl

„Minulý týden jsme začali s přípravou. Hráči mají naordinovanou posilovnu, chodíme do haly. V sobotu pak máme v plánu první přípravné utkání,“ řekl kouč Bruntálu David Drexler. Soupeřem Slavoje bude osmnáctka Slezského FC. Sobotní duel se odehraje na umělé trávě v Kylešovicích, a to s výkopem v 11 hodin.

Co se týká hráčského kádru, tak ten opustil Filip Pražák. Odchovanec Budišova nad Budišovkou se vrátil do Jakubčovic nad Odrou. „Bohužel Filip se rozhodl odejít. Pro nás je to citelná ztráta,“ přiznal bruntálský stratég. Naopak nováčky jsou mladí fotbalisté z nedalekého Krnova. Jedná se o Jakuba Kovala a Lukáše Gramela. „Rádi bychom tým ještě určitě posílili. Jména vytipovaná máme. Vše je otázkou dalších jednání,“ podotkl David Drexler.

Horkou novinkou je pak zrušení béčka Slavoje, které hraje v I. B třídě. „Podle mých posledních informací bude naše béčko odhlášeno ze soutěže, s tím, že jeho hráči budou součástí prvního týmu,“ zakončil šéf bruntálské lavičky.