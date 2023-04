/FOTOGALERIE/ Na špatnou koncovku dopalitili bruntálští fotbalisté v duelu s Polankou. Zahozené šance jim nakonec vzaly naději na bodový zisk. Bruntál prohrál 0:2.

SO Bruntál – FK SK Polanka nad Odrou 0:2 (Divize F – 18. kolo, 16. 4. 2023) | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

„Šlo o vyrovnaný zápas. Měli jsme více gólovek než soupeř. Doplatili jsme na zahozené šance,“ řekl po utkání bruntálský kouč Petr Kostelník. Do první se dostal Rončák, který běžel z levé strany na gólmana Švrčinu. „Místo toho, aby ho osbstřelil, tak ho trefil,“ popisoval zakončení zkušený stratég. Další gólovku měl kapitán Kušnír. Ve vápně se dostal k míči, zbavil se protihráče a trefil spojnici tyče a břevna. „Byla to škoda. Mohli jsme jít do vedení. Místo toho jsme vyrobili chybu, kterou hosté potrestali brankou,“ mrzelo domácíhou kouče. Tři minuty před poločasem vychytal gólman Polanky ještě Modelského.

Zaostřeno na okres: Karlovice při střelecké chuti, nastřílely osm gólů

„Po přestávce jsme chtěli vyrvonvat. Věřil jsem, že se nám to může podařit. Bohužel se tak nestalo. Další velkou možnost nedal Slavík. V závěru jsme poslali na hrot Ondru Kušníra, vyrovnání nepřišlo. Naopak v nastavení jsme inkasovali druhou branku,“ zakončil hodnocení zápasu Petr Kostelník.

Bruntál – Polanka 0:2 (0:1)

Branky: 31. Tížek, 90+6. Hon. Rozhodčí: Janeček – Smýkal, Pavlica. ŽK: Kušnír, Blažek, Modelský – Švrčina, Paprskář, Tížek, Kirschner. Diváci: 368.

Bruntál: Studený – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc – Schwarz, Blažek, Hanel, Ostrák (67. Chudý) – Modelský (90. Tomášek), Rončák (67. Slavík) Trenér: Petr Kostelník.