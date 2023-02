Břidličná posílila defenzivu. Přichází hráč s druholigovými zkušenostmi

Břidličná ale hlásí i odchody. U divizního nováčka skončil Kučera, který zamířil do Staré Vsi, Šmirjáka získal Antonín Mura do Rapotína, Kopečný je v Heřmanicích, Holec bude nejspíše hrát na jaře ve Frenštátu a György se přesunul do béčka.