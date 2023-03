Generálka v Krnově se proměnila v divokou přestřelku. Domácí divizní nováček hostil Kobeřice, které hrají krajský přebor. Diváci museli být nadšeni, viděli osm branek a remízu 4:4. Krnovský trenér neměl k dispozici všechny hráče.

Krnov - Kobeřice 4:4 (2:2) | Foto: Jan Pitřík

„Trápí nás pořád slušná marodka,“ posteskl si krnovský trenér Gustav Santarius. „Změnili jsme rozestavení a úvod utkání nebyl špatný. Měli jsme dvě šance a nakonec jsme dali první gól,“ pokračoval domácí stratég. Po centru Swiecha si míč vzal N´Da, udělal kličku brankáři a otevřel skóre. O pár chvilek později bylo srovnáno. Hostům vyšel brejk. Sabo ve snaze odkopnout míč trefil protihráče a kopala se penalta, kterou Kubný proměnil. Za chvíli už hosté vedli, a to zásluhou Kryštofa, který přehodil gólmana. Na poločasových 2:2 srovnával střelou na zadní tyč Mráz.

Po přestávce Kobeřice dvakrát vedly. Nakonec se ale vždy podařilo Krnovu vyrovnat. Na konečných 4:4 dával z pokutového kopu Mráz. „Směrem dopředu to bylo výborné. Dali jsme čtyři góly, měli jsme i další šance. Bohužel v defenzivě nám to skřípalo. Inkasovali jsme dvě branky po standardních situacích, a to je moc. Na můj vkus jsme udělali moc chyb. Tohle si musíme v soutěži odpustit,“ má jasno Gustav Santarius.

V neděli čeká jeho tým jarní premiéra. „Hrajeme derby v Bruntálu. Rádi bychom bodovali a dobře vstoupili do jarní části,“ zakončil trenér Krnova.

FK Krnov – Kobeřice 4:4 (2:2)

Branky: Mráz 2 (jedna z penalty), N´Da, Tilkeridis – Kubný 2 (jedna z penalty), Kryštof, O. Stuchlík.

Krnov: Řeháček (60. Moškoř) – Sabo (46, Burián), Macík (60. Varyš), Swiech, N´Da – Grulich – Václavek (46. Handlíř), Mráz, Lyčka – Hřivnáč, Tilkeridis. Trenér: Gustav Santarius.

Kobeřice: Štencel – Večerek, Robin Wirth, Ševior, René Wirth (70. Stareček) – Kryštof, Kašný, Kubný, Š. Stříbný (80. M. Stříbný), P. Stuchlík (65. Schlischka) – Šimeček (70. O. Stuchlík). Trenér: Dušan Christoph.