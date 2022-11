Do zápasu vstoupil lépe Bruntál. Již ve 3. minutě utekl obraně domácích Modelský, který svoji střelu i s pomocí levé tyče umístil do Kameníkovy brány. Jiskra poprvé vážněji zahrozila až po čtvrthodině hry, kdy před bránou SO došlo k závaru, ale střely Jana Kocúra i Dostála bruntálská obrana zablokovala. Ve vyložené šanci se ve 34. minutě ocitl Navrátil, který se hnal na Rozsypala. Gólmana hostů se pokusil přelobovat, ten jej však vychytal. Následná dorážka Jiřího Furika skončila na boční síti. O minutu později již Navrátil míč do sítě dostal, branka však nebyla pro ofsajd uznána. V závěru poločasu zahrozil na druhé straně Blažek z přímého kopu, ale Kameník si s jeho ránou poradil.

Po změně stran začala v Rýmařově hořet tráva a k vidění byla dokonce i červená karta, kterou uviděl domácí Dostál v 53. minutě. Jeho vyloučení paradoxně domácí hráče zdravě naštvalo. Při bleskovém protiútoku využil skvělou přihrávku Jiřího Furika k vyrovnávacímu gólu Navrátil. Za dalších deset minut ale byl na koni znovu Bruntál. Domácí obrana zaspala při náběhu Hanela, který s trochou štěstí poslal hosty do vedení. Ani tentokrát to však ale rýmařovští nezabalili a v závěrečné desetiminutovce se nadechli k náporu. V 81. minutě pálil nebezpečně znovu Navrátil, jeho rána však byla zablokovaná. Po následujícím rohu hlavičkoval dobře Kneifel, ale Rozsypal parádním zákrokem míč vytáhl nad břevno. Z dalšího rohu už se pak domácí dočkali. Michal Furik centrem našel hlavu Michalíka, který srovnal na 2:2. V samotném závěru se oba rivalové sympaticky snažili hrát na výhru. Nerozhodný stav nikdo nebránil. Do největší šance se dostal Kamil Kocúr, který s míčem sprintoval až do vápna Bruntálu, z většího úhlu však bránu minul. Vypjaté derby plné emocí tak vítěze nenašlo. Jiskra Rýmařov remizovala se Slavojem Olympií Bruntál 2:2. Příští sobotu čeká oba celky poslední zápas podzimu. Zatímco hráči Jiskry se vydají do Valašského Meziříčí, Bruntál doma bude hostit Bílovec.

SK Jiskra Rýmařov – FC Slavoj Olympia Bruntál 2:2 (0:1)

Branky: 53. Navrátil, 84. Michalík – 3. Modelský, 64. Hanel. Rozhodčí: Pavlík - Julinek, Labaš. ŽK: Konečný, J. Furik, K. Kocúr, Dostál, Michalík – Ostrák, Blažek, Galus. ČK: 53. Dostál (2 žk). Diváků: 213.

Rýmařov: Kameník – D. Furik, K. Kocúr. Kneifel, Hleba (80. Křepelka) – Konečný – M. Furik, Dostál, J. Furik, J. Kocúr (46. Michalík) – Navrátil. Trenér: Milan Furik.

Bruntál: Rozsypal – Galus, Kušnír, Ostrák, Goněc – Hanel – Schwarz (82. Unverdorben), Blažek, Šanda (59. Cabal, 69. Knapp) – Modelský, Rončák (82. Slavík). Trenér: Petr Kostelník.