Pořádná divočina byla k vidění v Kozlovicích. Fotbalisté rýmařovské Jiskry neodehráli špatný zápas. Z horké půdy favorizovaného hostitele si odvezli bod za remízu 1:1. Rýmařov mohl odjet s prázdnou, neboť v nastavení kopali penaltu, to ale Nekuda neproměnil.

Kamil Kocru | Foto: Kamil Furik

Sudí Bělák proti nim zapískal penaltu z kategorie vymyšlených. Kamil Kocúr přitom spoluhráče uklidňoval, že místo penalty sudí signalizoval útočný faul. „Vyháněl jsem od sudího Koldu, Dostyho a další. Říkal jsem, aby na něho nebyli sprostí. V ten okamžik by mě vůbec nenapadlo, že tohle zapíská,“ řekl po utkání.

Cenný bod z Kozlovic?

Když přemýšlím nad 97. minutou, tak bod beru, to je jasný. Ale myslím, že ve druhé půlce jsme měli více nebezpečných příležitostí my. Sice z protiútoku, ale Čiky byl při nich hodně nebezpečný. Třikrát čtyřikrát se dostal do velké šance. Chybělo málo a vedli bychom 2:1. Kdo ví, jak by to dopadlo, protože rozhodčí dnes pískal hodně divoce.

Po vedoucím gólu jste se nechali zatlačit do hluboké defenzivy…

Bylo to těžké. Měli nebezpečné centry, do vápna to létalo zleva zprava. Hodně uhrál jejich vysoký hrotový útočník, my s ním ne všechny souboje vyhráli. Propadávalo to několikrát ve vápně, byly z toho závary. Šlo vidět, že Kozlovice hrají na čele divize. Věřili si a chtěli hrát. Dostali nás pod tlak a smolně jsme po standardce dostali gól.

Trápení Bruntálu graduje, Slavoj nestačil doma na Šumperk

Vy jste byl hodně aktivní v diskuzích v závěru zápasu. Když sudí nařídil penaltu, zpočátku jste spoluhráče uklidňoval, že místo penalty pískl odkop od brány. Je to tak?

Stoprocentně. Vyháněl jsem od sudího Koldu, Dostyho a další. Říkal jsem, aby na něho nebyli sprostí. V ten okamžik by mě vůbec nenapadlo, že tohle zapíská. Nastavoval čtyři minuty a snad v šesté nařídí tohle. Fakt jsem nevěřil, že foukne penaltu za něco, co nepřipomínalo ani souboj. Byl jsem trochu zaskočený, když se mi sudí přiznal, že pískl penaltu. To jsem ho úplně nepochválil.

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

V tu chvíli je člověk bezmocný, protože zmůže jen málo. Prostě jsem procentem doufal, že to kopne vedle, nebo to brankář chytne. Nekudovi jsem po zápase poděkoval, že se zachoval fér a kopl to vedle.