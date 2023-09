/FOTOGALERIE/ Fotbalový trenér René Vojtěšek po nečekaném konci v Břidličné má nové angažmá. Bude nadále působit v Divizi F. Stal se totiž novým koučem Řepiště. Premiéru si odbyl v sobotním dopoledni na hřišti ve Velkých Hošticích, kde jeho tým prohrál s opavskou rezervou 1:4.

Fotbalový trenér René Vojtěšek | Foto: Deník/Petr Widenka

„V Břidličné se rozhodli se mnou ukončit spolupráci. Důvodem byly špatné výsledky. Rozhodnutí vedení klubu respektuji,“ řekl ke svému odvolání René Vojtěšek. Krok to byl bezesporu nečekaný. Kovohutě totiž mají po čtyřech kolech čtyři body.

Bývalý kouč Opavy, Krnova nebo Polanky ale bez angažmá dlouho nezůstal. „Přišlo to rychle, ozvali se mi z Řepiště. Domluvili jsem se. Chci být nápomocen v jejich projektu,“ prozradil René Vojtěšek. „Navíc jsem se přestěhoval do Ostravy, takže to nemám daleko. Proti Opavě jsme měli dobré momenty. Konečný výsledek je pro nás krutý,“ zakončil fotbalový stratég.