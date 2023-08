/FOTOGALERIE/ Premiéra nového trenéra bruntálských fotbalistů Davida Drexlera dopadla dobře. Slavoj sice nabral v Jeseníku rychle jednobrankové manko, dokázal se ale postavit na nohy. Nakonec si domů přivedl bod za remízu 1:1.

Bruntál remizoval v Jeseníku. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Měli jsme problém se sestavou. Vypadali nám dva kluci,“ řekl na úvod trenér Bruntálu David Drexler. „V prvních dvaceti minutách to s námi nevypadalo dobře. Bylo vidět, že hrajeme poprvé spolu. Domácí měli navrch. Už po dvou minutách jsme po chybě inkasovali gól,“ přiznal trenér Slavoje. Jeseník měl další velkou šanci, tu ale gólman Šidlák zlikvidoval. Ve 35. minutě kopali hosté roh. Ten zahrál Schwarz, balon se dostal před branku Vajdy, kde ho do sítě dotlačil Vojtík. Bruntál mohl jít dokonce do vedení. Chudého střela ale skočila na břevně.

„Ve druhém poločase se hra srovnala. Soupeř byl kvalitnější na míči, kopal i nějaký standardky. My jsme měli dva náznaky šancí. Z nich jsme ale nic nevytěžili. Když to shrnu, tak bod bereme,“ zakončil David Drexler.

Jeseník – Bruntál 1:1 (1:1)

Branky: 2. J. Vaněk – 35. Vojtík. Rozhodčí: Godfryd – Malý, Schneider. ŽK: Vajda, Macura, Martin Bráblík, Michal Bráblík, Furik, Krézek – Hapka, Modelský, Schwarz. Diváci: 260.

Bruntál: Šidlák – Galus, Hapka, Vojtík, Goněc – Pražák – Schwarz (93. Cápek), Hanel (87. Unverdorben), Rončák (66. Krywda), Chudý – Modelský. Trenér: David Drexler.