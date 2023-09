/FOTOGALERIE/ Snažili se ale nestačilo. Divizní fotbalisté z Bruntálu inkasovali ve Frenštátu pět branek. S domácím Beskydem prohráli 1:5. V sestavě Slavoje se možná pro někoho překvapivě objevil i trenér David Drexler, který letošní sezonu započal v Chlebičově.

Frenštát - Bruntál 5:1 | Foto: Lubomír Mazoch

„Chtěl jsem týmu dát impulz, pomoci jim na hřišti. Proto jsem požádal o přestup z Chlebičova, jsem tak nově hrající trenér,“ vysvětlil David Drexler. Slavoji nevyšel začátek, dvakrát rychle inkasoval. „Penalta byla úplně zbytečná. Předcházela ji nekoncentrovanost a přílišné hraní s míčem,“ vracel se ke vstupu do utkání kouč Slavoje. Slavík fauloval Reka a Pyclík z penalty otevřel skóre. Druhou branku dal znovu Pyclík, to mu dával míč do kapsy Bzirský. „Bzirský a Pyclík jsou rozdíloví hráči Frenštátu, nám takové to typy chybí,“ přiznal hrají kouč Bruntálu.

Jeho tým se dokázal postavit na nohy. Gól naděje vstřelil Slavík. „Poté jsme měli dvě, tři situace, které jsme mohli zakončit gólem. Kdybychom byli úspěšní, mohlo se utkání vyvíjet jiným směrem,“ mínil bruntálský stratég.

Po přestávce veškeré naděje na úspěch hostům vzal svým třetím gólem Pyclík. „Nakonec jsme prohráli 1:5. Výsledek ale neodpovídá dění na hřišti,“ podotkl David Drexler. „Byli jsme více na míči, více fotbalovější. Bohužel selháváme v mikro situacích,“ dodal. „Chyby k fotbalu patří, ale nemohou se neustále omlouvat. Někteří hráči si stále neuvědomují, o co se hraje. S psychického hlediska jsme pod velkou dekou. Potřebujeme výsledkově jeden povedený zápas,“ pak to zlomíme,“ je si jistý David Drexler.

Frenštát pod Radhoštěm – Bruntál 5:1 (2:1)

Branky: 7. (penalta), 9. a 54. Pyclík, 78. Hrabec, 92. M. Bezloja – 13. Slavík. Rozhodčí: Broskevič – Sklář, Kaloč. ŽK: Fendrich, Opatřil, Macík, Brzirský, Kalfas – Vojtík, Blažek, Goněc. Diváci: 272.

Frenštát: Hamza - Bednář, Macík, Bidermann (87. O. Bezloja) – Kalfas (87. Baletka), Opatřil, Bzirský, Fendrich (79. M. Bezloja), Rek (52. Strnad) – Bartoš (46. Hrabec), Pyclík. Trenér: Roman Kučerňák.

Bruntál: Šidlák – Galus, Vojtík, Drexler (83. Unverdorben) , Goněc – Hanel, Pražák – Schwarz (87. Duhajský), Blažek, Slavík (77. Cápek) – Modelský. Trenér: David Drexler.