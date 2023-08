Konečně se dočkali. Fotbalisté rýmařovské Jiskry mají první vítězství této sezony. Na domácím trávníku porazili nebezpečné Strání 4:2. Dopomohly k tomu i nové tváře. Návrat ohlásil obránce Kamil Kocúr, ze Slovenska dorazil brankář Vojtěch Pitron. Jedná se o odchovance olomoucké Sigmy, který naposledy působil ve Fiľakovu. Naopak Vojtěch Nakládal své působení v Rýmařově ukončil.

Rýmařov má první výhru. | Foto: Kamil Furik

Jiskra otevřela skóre již v 7. minutě. Ze vzdálenosti třiceti metrů napřáhl ke střele Michal Furik. Míč zaplaval přesně do šibenice a Nemrava se proti ní natahoval marně – 1:0. Strání však hned po výkopu srovnalo. Po vhazování se míč ve vápně odrazil k Miklovičovi, který zblízka nedal Pitronovi šanci zakročit.

O pár chvil později Křepelka průnikovou přihrávkou uvolnil Čikla, který si míč navedl ke střele, trefil však pouze boční síť. Naopak znovu udeřili hosté. Dostál nezvládl malou domů na gólmana, čehož využil k nájezdu na rýmařovskou bránu Miklovič. Přesnou ranou k pravé tyči poslal hosty do vedení.

Po bláznivé čtvrthodině se hra uklidnila a šancí na obou stranách ubylo. Až ve 32. minutě z úhlu vyslal střílenou přihrávku před bránu Jiskry Michalec. Obrana Rýmařova však míč dokázala zpacifikovat. Na druhé straně vypálil štiplavou střelu na branku Strání Čikl. Nemrava nejistě zakročil a míč jen těsně minul pravou tyč. Rýmařovští se vyrovnání dočkali ve 38. minutě. Po faulu na Jiřího Furika zahrávala Jiskra přímý kop. Michal Furik centroval před bránu, kde si na míč ukázkově nadskočil Vojtěch Knefil, který nedal Nemravovi šanci zakročit – 2:2.

Opavský kouč Brožek otevřeně o špatném výkonu i změnách v sestavě. Co Rychlý?

Vzápětí se v dobré příležitosti ocitl Kamil Kocúr, ale z první bránu vysoko přestřelil. Přestřelka pokračovala v nastaveném čase, kdy byl ve vápně faulován Jiří Furik a sudí Šafrán signalizoval pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Michal Furik a Jiskra šla do kabin s těsným vedením 3:2. V 50. minutě bylo Strání blízko srovnání, ale proti střele zblízka předvedl Pitron skvělý zákrok a udržel pro Jiskru těsné vedení. Pár momentů na to šel do nájezdu Čikl, ale Nemrava jeho střelu vytáhl mimo tři tyče. Hned poté dostal dvě žluté karty za sebou za nesportovní chování Spáčil a hosté šli do deseti.

Po hodině hry se po přihrávce Jiřího Furika motal obranu hostí Čikl. Ale i tentokrát v souboji jeden na jednoho na Nemravu nevyzrál. O chvíli později vypálil tvrdou ránu ze střední vzdálenosti Dostál. Mířil ale jen do středu brány, kde gólmana Strání nepřekvapil.

Dvoubrankový náskok získala Jiskra v 74. minutě, kdy se znovu na Nemravu hnal Čikl, který tentokrát pálil na bližší a tentokrát se již nemýlil – 4:2. Vzápětí se do otevřené obrany strání vehnala dvojice Čikl – Jan Kocúr. Akci zakončila střela druhého jmenovaného do pravé tyče.

V 85. minutě mohl navýšit vedení Jiskry Roman Marek. Autor dvou branek z dopoledního zápasu dorostenců v Přerově napálil odražený míč po rohovém kopu těsně vedle šibenice. Vzápětí mohli hosté zápas zdramatizovat, ale míč z vápna hbitě vykopl Kolísek.

Jiskra Rýmařov tak poprvé v sezóně bere tři body. Strání porazila po velmi dobrém výkonu 4:2.

SK Jiskra Rýmařov – FC Strání 4:2 (3:2)

Branky: 7. a 45+2 z pen. M. Furik, 38. Kneifel, 74. Čikl – 8. a 15. Miklovič. Rozhodčí: Šafrán – Proske, Dedek. ŽK: J. Furik, Kneifel – Hruboš, Spáčil, Onda. Diváků: 225.

Jiskra: Pitron – Kneifel, K. Kocúr, Kolísek, Dostál – Křepelka (71. J. Kocúr), J. Furik, Palys, Hleba (84. Marek)– M. Furik – Čikl (90. Tihelka). Trenér: Milan Furik.