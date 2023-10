/FOTOGALERIE/ Špatný vstup do utkání se promítl do konečného výsledku. Rýmařovští fotbalisté v sobotu nezvládli domácí duel s Novým Jičínem a prohráli 1:2. Domácí rychle inkasovali a nakonec prohráli 1:2.

Rýmařov - Nový Jičín 1:2 | Foto: Tomáš Furik

Jiskře opět nevyšel vstup do zápasu a už ve 3. minutě musel Pitron lovit míč ze sítě. Po rohovém kopu ve vápně nejvýše vyskočil Kebe, který hlavou poslal Nový Jičín do vedení. „Před zápasem jsem kluky upozorňoval na dvě věci. Že je důležité dát brzký gól a zároveň neinkasovat A nám se stal pravý opak, ostatně jako už poněkolikáté. Při standardce jsme opět nechali nepokrytého jednoho hráče soupeře, který nás potrestal. Je za tím asi nesoustředěnost v úvodu zápasu,“ štvalo trenéra Furika.

Rýmařovští fotbalisté se snažili o rychlou odpověď a během další čtvrthodiny zápasu si vytvořili tři zajímavé příležitosti. Čikl ani Jeřábek však novojičínskou obranu v čele s gólmanem Hubem nedokázali překonat. Jiskru následně oslabilo i nucené střídáni Čikla ve 36. minutě kvůli zranění. Poločas tak skončil těsným vedením Nového Jičína.

Po změně stran dostaly šance Jiskry na obrat další ránu. V 50. minutě byl za ostrý zákrok vyloučen stoper Kolísek a rýmařovští dohrávali zápas v deseti. I tak si ale dokázali vytvořit územní převahu, byť do šancí se příliš nedostávali. „V podstatě se hrálo do plných. Soupeř moc nebezpečný nebyl, ale vedl 1:0. Po červené kartě Kolíska se naše plány úplně zhatily. Celý zápas byl hodně rozkouskovaný. Nedokázali jsme Nový Jičín dostat pod soustavný tlak,“ pokračoval v hodnocení zápasu Furik.

S blížícím se závěrem se v obraně Jiskry otevírala okénka a jedno z nich využil Nový Jičín ke zvýšení svého náskoku. Po rychlém výpadu do otevřené obrany skóroval v 79. minutě Adebayo – 0:2. Hned vzápětí hosté vstřelili další gól, tu však sudí kvůli ofsajdu neuznal.

Jiskru naděje vykřesali domácí až v samotném závěru. Střídající Kršek po necelé minutě na hřišti předložil z pravé strany míč před bránu Faltýnkovi, který svou první trefou za Rýmařov snížil na 1:2. To už hosté dohrávali rovněž v deseti, když po druhé žluté byl vyloučen Cagaš.

„Moc komentovat se tento zápas nedá. Je to samozřejmě ztráta. Chtěli jsme v domácím prostředí bodovat naplno a posunout se v tabulce. Přímo se to nabízelo. Ale bohužel. Zápas jsme nezvládli. Vůbec jsme se nedostali do tempa. Hostům se dařilo zápas kouskovat. Jestli se v první půli hrálo tak dvacet až pětadvacet minut, tak je to moc. Nemělo to žádnou šťávu. Druhou půli narušilo vyloučení Kolíska. Byť jsme byli častěji na míči, v početní nevýhodě jsme nic světoborného nevymysleli,“ uzavřel své hodnocení Furik.

SK Jiskra Rýmařov – FK Nový Jičín 1:2 (0:1)

Branky: 89. Faltýnek – 3. Kebe, 79. Adebayo. Rozhodčí: Mikulášek – Krupa, Dobiáš. ŽK: Dostál, J. Furik, Kršek – Onyechere, Cacek, Magdon, Kocián, Cagaš, Korytář, Janovský, Hub. ČK: 50. Kolísek - 88. Cagaš. Diváků: 150.

Rýmařov: Pitron – Kneifel, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – M. Furik (46. Faltýnek), Palys, J. Furik (88. D. Furik), Dostál – Čikl (36. Němec, 88. Kršek), Jeřábek (62. Navrátil). Trenér: Milan Furik.