Fotbal v Rýmařově tentokrát nebavil. Jiskra na domácím trávníku hostila Baťov. Hosté šli rychle do vedení. Svěřenci trenér Milana Furika nakonec brali bod, když na konečných 1:1 srovnával proměněnou penaltou Pavel Jeřábek.

Rýmařov doma remizoval | Foto: Tomáš Furik

Zápasy Jiskry v této sezóně diváky baví. V utkáních rýmařovských fotbalistů padlo nejvíce branek v soutěži. Sobotní odpoledne však mnoho fotbalové krásy nepřineslo. Jiskra nezvládla vstup do zápasu a Pitron už ve třetí minutě musel tahat míč ze sítě. Pafka centroval před bránu, kde se míč odrazil k nepokrytému Tkáčovi, který zblízka nedal rýmařovskému gólmanovi šanci zakročit – 0:1.

„Už je tradicí našich zápasů, že góly padají v úvodních minutách. Bohužel to tentokrát bylo do naší brány a opakoval se scénář z utkání proti Slavičínu. Řekl bych, že gól padl i z podobné situace. První roh, který obrana sice odvrátí, ale na dohrání už nejsme tolik soustředění, soupeři se podaří vyhrát hlavičkový souboj a míč dotlačit za gólmana. Začali jsme špatně,“ štvalo rýmařovského trenéra Furika.

Brzký gól však žádnou ofenzivní smršť neotevřel. Naopak. Místo fotbalu se hrála kopaná se vším všudy. Nakopávané míče a vzdušné souboje v kombinaci se silným větrem neudělaly ze souboje Rýmařova s Baťovem pohledný duel.

„Koukatelný fotbal to nebyl. Soupeři přesně tohle vyhovovalo. Byl fyzicky vyspělejší, vyhrával hlavičkové souboje v obranné i útočné fázi. Nám tohle dělalo obrovské problémy. V podstatě jsme se za celý zápas nedostali do souvislejšího tlaku. Byl to pouze boj,“ pokračoval v hodnocení zápasu Furik.

Jiskra však v první půli mohla srovnat. V 25. minutě se podél lajny protáhl Čikl, který míč naservíroval před bránu Jeřábkovi. Ten se snažil mířit mezi nohy gólmana, ale míč do baťovské brány neprošel. „To byla asi naše největší šance, bohužel nevyšla,“ mrzelo Furika.

Obraz hry se nezměnil ani po změně stran. Nadále se hrálo tvrdě. Po jednom ze střetů, při němž mu soupeř prošlápl koleno, musel ze hřiště odejít kapitán Michal Furik. S blížícím se závěrem se však rýmařovští fotbalisté snažili hnát za vyrovnávacím gólem. Po jednom ofenzivním výpadu byla ve vápně nastřelená ruka a sudí nařídil penaltu. Tu zkušeně proměnil kanonýr Jeřábek – 1:1.

Zápas v závěrečné čtvrthodině nabral slušné tempo. Obě strany se snažily vývoj zvrátit na svoji stranu. K žádnému dalšímu ohrožení jedné, či druhé branky však nedošlo. „Opravdu to pohledný fotbal nebyl. Tenhle typ zápasů mě nebaví. Krása bohužel trpěla,“ mrzelo Furika.

SK Jiskra Rýmařov – SK Baťov 1930 1:1 (0:1)

Branky: 78. Jeřábek (pen.) – 3. Tkáč. Rozhodčí: Landsman – Rygl, Vejtasa. ŽK: Čikl, Hleba – Bršlica, Tkáč, Vitásek. Diváků: 145.

Rýmařov: Pitron – Kneifel, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – Faltýnek (64. J. Furik), M. Furik (70. Němec), Palys, Křepelka (46. Dostál) – Jeřábek, Čikl. Trenér: Milan Furik.