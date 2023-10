/FOTOGALERIE/ Velmi cenný bod urvali fotbalisté Rýmařova v Kozlovicích. Na hřišti favorita dokonce vedli. Domácí ale srovnali. Zápas se proměnil v obrovské drama, které gradovalo v nastavení. Kozlovice kopaly penaltu, tu ale Nekuda neproměnil a utkání skončilo remízou 1:1.

Fotbalisté Kozlovic remizovali s Rýmařovem. Údajný faul na Skopala a neproměněná penalta Nekudou | Video: Deník/Ivan Němeček

Jiskra zahájila zápas v Kozlovicích nebojácně a brzy se dostala do vedení. Hned v 7. minutě přihrával před bránu Michal Furik. K míči se dostal David Hleba , který pravačkou nekompromisně skóroval – 1:0.

Kozlovice se následně dostaly do velkého tlaku. Zahrávaly několik standardek a v 17. minutě došlo před Pitronovou bránou k závaru, který rýmařovská obrana přečkala bez inkasovaného gólu. Méně štěstí už měla Jiskra ve 23. minutě. K odraženému míči se dostal Smékal, jehož tvrdá střela skončila v síti – 1:1.

Tlak domácích po vyrovnání opadl a začalo se bojovat o střed pole. Po půlhodině hry přihrával před bránu Čikl, ale Jeřábek promáchl. Jiskra se do dalších šancí do konce půle nedostala. Domácí dvakrát pálili hodně nepřesně. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Do druhé půle vstoupili lépe domácí, kteří se pokusili Jiskru zatlačit. Rýmařovská defenziva však byla dobře organizovaná. V 59. minutě s míčem prošel hluboko na polovinu Kozlovic David Hleba, který míč poslal před bránu, kde vyslal štiplavou střelu Čikl.

Kozlovice zahrozily hned vzápětí, když dobré pozice přestřelil bránu Nekuda. Hra se začala přelévat ze strany na stranu. O dvě minuty později Dostál centrem našel Čikla, který se důrazem zbavil obránce. Jeho střela však následně byla zblokována na roh. O pár minut později pálil Čikl z úhlu nad břevno.

Vzápětí Jiskra přežila dvě stoprocentní šance domácích. Takřka do prázdné brány pálil Smékal a Slatinský, ale obě jejich střely obětavě zablokoval Michal Furik.

V nastavení měly oba týmy obrovskou šanci zvrátit zápas na svoji stranu. Nejprve zaútočila Jiskra. Velmi dobře hrající Čikl se šikovností zbavil bránícího hráče, ale trefil pouze boční síť.

VIDEO: Kozlovice chtěly penaltu už po tomto zákroku na Dominika Skopala

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Běžela pátá minuta nastavení, z avizovaných čtyř, když ve vápně došlo k souboji Michala Furika s jedním z kozlovických hráčů. Kapitán Jiskry dostal loktem do hlavy, ale sudí Bělák viděl penaltu pro domácí. Nekuda však bránu vůbec netrefil.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

FK Kozlovice – SK Jiskra Rýmařov 1:1 (1:1)

Branky: 23. Smejkal – 7. Hleba. Rozhodčí: Bělák – Nejzchleb, Burgr. ŽK: Smékal, Vítek, Řehák, Smolka – D. Furik, Čikl, Hleba, J. Kocúr. Diváků: 255.

Rýmařov: Pitron – Kneifel, K. Kocúr, Kolísek, D. Furik (85. J. Kocúr) – Dostál, Palys (46. Faltýnek), M. Furik, Hleba – Jeřábek (80. Němec), Čikl. Trenér: Milan Furik.