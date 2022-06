Domácí celek bojující s absencemi inkasoval poprvé už po devíti minutách hry. Z pravé strany se ke střele z úhlu dostal Urban. Jeho pokus gólman Kameník ještě vyrazil, ovšem míč se dostal k volnému Šindlerovi, který ho uklidil do odkryté brány – 0:1. O devět minut později se snažil na druhé straně o vyrovnání Navrátil. Ke smůle Jiskry ale z trestného kopu netrefil bránu. Dvě minuty před poločasem nahrával Urban do dobré pozice Šindlerovi. Bruntálský útočník ale Kameníka tentokrát nepřekonal. „První poločas příliš šanci nenabídl. Bruntál byl efektivní. My jsme se dostali snad k jediné střele na branku. Bylo vidět, že nám chybí klíčoví a rozdíloví hráči,“ řekl trenér Rýmařova Milan Furik. „Rýmařov měl místy optickou převahu. Těší mě, že jsme ho ale do žádných velkých šancí nepouštěli. My jsme se dostali do dvou šancí a jednu naštěstí proměnili,“ vzal si slovo bruntálský kouč Martin Kotala.