/VIDEO/ Kofola fotbalistům z Břidličné pořádně zachutnala! Kovohutě zcela jasně ovládly nedělní derby v Krnově. Hostující fotbalisté od úvodního hvizdu jasně dominovali a po pětadvaceti minutách hry vedli o tři branky. Svěřenci trenéra Jaromíra Lukáška nakonec zvítězili 4:0.

Krnov - Břidličná 0:4 | Video: Jan Pitřík

Na první branku se čekalo pouhých dvanáct minut. Adamovský u lajny zakombinoval, centrem našel hlavu Tögla a ten poslal hosty do vedení. O necelý deset minut později dostal dobrý balon Cudrák a své sólo proměnil ve druhou branku. Ve 25. minutě přišla pro Kofolu další pohroma. Bala na levé straně posunul míč na Žídka, ten si všiml volného Tögla, poslal mu míč z jedničky a bylo to 0:3. S chutí hrající Břidličná mohla své vedení ještě navýšit. To se nakonec povedlo ale až po přestávce, kdy na konečných 0:4 upravil Žídek.

Woznicův návrat přinesl bod. Remízu bereme, řekl trenér

„Utkání nám vůbec nevyšlo. Beru to na sebe, netrefil jsem sestavu,“ přiznal domácí kouč Gustav Santarius. „K ohrožení soupeřovy branky jsme se vůbec nedostali. Klidně jsme mohli prohrát i vyšším rozdílem,“ poznamenal zklamaně krnovský stratég.

Na hostující straně panovala velká spokojenost. „Je vidět, že na Krnov umí kluci zahrát. Trefili jsme sestavu, všechno nám sedlo. Výborně nám fungoval střed hřiště, byli jsme nebezpeční po krajích,“ byl spokojený trenér Břidličné Jaromír Lukášek. „Dobře jsme kombinovali. Tögel těžil ze dobrého servisu svých spoluhráčů. Jsem rád, že jsme se vyvarovali výpadků,“ dodal kouč vítězného týmu. „Byl bych rád, kdybychom tento výsledek potvrdili v dalším utkání na hřišti Šumperku,“ zakončil Jaromír Lukášek.

Krnov – Břidličná 0:4 (0:3)

Branky: 12. a 25. Tögel, 21. Cudrák, 80. Žídek. Rozhodčí: Brázdil – Silný, Schneider. ŽK: Tümmler, Mráz, Havlíček – Adamovský. Diváci: 518.

Krnov: Rolný – Sabo (25. Říha), Havlíček, Swiech (61. Sklenařík), Šimčík (68. Šimčík) – Igbinoba, Tümmler – Václavek (Lavrovič), Hřivnáč – Váňa (68. Groda), Mráz. Trenér: Gustav Santarius.

Břidličná: Vyklický – Adamovský, Markovič, Kirschbaum, Bala – Kuča (63. Beňa), Dydowicz (83. Ježek), Můčka, Žídek (83. Mikuš), Cudrák (63. Kostera) – Tögel (75. Miškev). Trenér: Jaromír Lukášek.