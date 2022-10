Na první gól se čekalo do 22. minuty. Češek na středu hřiště prostrčil balon na Cudráka, který se sám zjevil před Řeháčkem a otevřel skóre. O pět minut později přišly Kovohutě s druhým úderem. Můčka získal balon, přihrál ho Cudrákovi, ten ho zatáhl po lajně, odcentroval a Můčka zvyšoval na 2:0. „Gól padl po krásné akci. Mohli jsme přidat i další a definitivně rozhodnout,“ řekl domácí kouč Jaromír Lukášek. Krnovu se nedařilo, prakticky brankáře Dragona neohrozil. „Hráli jsme špatně. Přišlo mi, že jsme Břidličnou podcenili. Bylo to bez pohybu, jedním slovem katastrofa,“ zlobil se krnovský kouč Gustav Santarius. „Domácí se zaslouženě dostali do dvougólového vedení,“ uznal. A aby toho nebylo málo, přišel Krnov o Igbinobu. „Srazil se s Burianem, přišel o zub a skončil v nemocnici, kde bude asi celý týden na pozorování,“ poznamenal trenér Krnova.

Opavské béčko sice vedlo, tři body si ale odvezla Karviná

Do druhého poločasu vstoupili hosté s pozměněnou sestavou. „Hra se trochu zlepšila, ale do šancí jsme se nedostávali. Veškeré naše snažení končilo před pokutovým územím Břidličné. Domácí vyhráli zaslouženě, my jsme naopak podali nejhorší výkon v sezoně,“ přiznal trenér Krnova. Na konečných 3:0 upravil dvě minuty před koncem Kostera, kterému dobrou pozici připravil Adamovský. „Nebylo to nějak pohledné utkání. Šlo spíše o boj. Soupeř se snažil ve druhém poločase o nakopávané míče, s těmi jsme si ale poradili a nakonec přidali i třetí branku. Jsem rád, že jsme derby zvládli. Pro nás to jsou důležité tři body,“ zakončil trenér Kovohutí Jaromír Lukášek.

Břidličná – Krnov 3:0 (2:0)

Branky: 22. Cudrák, 27. Můčka, 88. Kostera. Rozhodčí: Brázdil – Slováček, Vejtasa. ŽK: Berger, Kostera, Adamovský – Hřivnáč, Macík, Mráz, Swiech, Hrubý, Kolbasa, Handlíř. Diváci: 250.

Břidličná: Dragon – Kučera (43. Hoffmann), Kutty, Můčka, György – O. Moravec (63. Simichanidis), Berger, Češek, Kostera, Cudrák (83. Adamovský) – Houdek (63. Janáč). Trenér: Jaromír Lukášek.

Krnov: Řeháček – Havlíček, Igbinoba (46. Lyčka), Swiech, Burian (58. Sabo) – Kolbasa, Macík – Hrubý (46. Handlíř), Mráz, Hřivnáč – Váňa (46. Sklenařík). Trenér: Gustav Santarius.