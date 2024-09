Rýmařov hrál proti Kovohutím dobře. Zaslouženě vyhrál 3:1. „Každá výhra samozřejmě potěší. Tato je hodně důležitá. Měli jsme dvoutýdenní výpadek. Bylo velmi důležité, že se nám podařilo naladit na vítěznou vlnu. Poslední zápas jsme totiž doma prohráli s Havířovem. V sobotu jsme chtěli uspět. O to víc, že to bylo v derby proti Břidličné. Takže z výhry mám dvojnásobnou radost,“ usmíval se po utkání Milan Furik.

Jeho Rýmařov odehrál výborně první poločas. V něm položil základ ke svému vítězství. „Kdybych měl hodnotit jen první poločas, tak bych přišel do kabiny, řekl bych pouze děkuji, a odešel bych. Hráli jsme fotbal, který měl neskutečnou energii. Dlouho jsem neviděl kluky, že by si fotbal takto užívali,“ rozplýval se Milan Furik. „Vycházela nám spousta věcí. Zápas začal divoce. Jednu šanci měla hned v úvodu Břidličná, my jsme následně šli z protiútoku tři na jednoho. Poté jsme měli další a další šance, dvě jsme proměnili. V závěru poločasu jsme měli dát třetí gól, který by soupeře asi definitivně zlomil. Skórovat mohl Davča Hleba, ale soupeř míč vykopl z brankové čáry. Ano, k prvnímu poločasu nemám co říct, klukům nemám co vytknout. Mě osobně se moc líbil,“ pokračoval ostřílený kouč.

Ve druhém poločase už tak dominantní jízda ze strany Jiskry nebyla. „Nedělal jsem si iluze, že nastavené tempo udržíme i po přestávce, i když jsme si to hodně přáli. Chtěli jsme držet soupeře pod kontrolou a mít v držení míč. Tak, jako se nám to dařilo v prvním poločase, kdy jsme vyhráli snad všechny souboje. Ve druhé půli to bylo tak padesát na padesát. Je pravda, že po změně stran už mnoho šancí nebylo ani na jedné straně, gólmani moc práce neměli. Musím uznat, že si Břidličná vytvořila větší tlak, měla hodně rohů, z toho jsme ostatně dostali gól,“ řekl ke druhému poločasu Milan Furik.

I když se Rýmařov blýskl kolektivním výkonem, dva hráče přece jen trenér vyzdvihl: „Vyzdvihnout bych ovšem chtěl dva hráče speciálně. První je Peťa Navrátil. Jak někteří naši fanoušci ví, je z Mikulovic, které patří mezi nejvíce postižené obce povodněmi v celé republice z minulého týdne. Celý týden s námi z pochopitelných důvodů netrénoval, a nebylo jisté, zda přijede na tento zápas. S dopravou z Jesenicka na Rýmařovsko je to teď velice komplikované. Ale on přijel a hrál fotbal s obrovskou chutí. Bylo vidět, že ho zápas velmi baví. V první půli byl naším nejnebezpečnějším hráčem, i když gól tentokrát nedal. Uhrál hodně míčů, vytvářel šance pro spoluhráče, sám několik příležitostí měl a pro obranu Břidličné byl velkou hrozbou. Jsem za něho moc rád. Původně totiž na derby vůbec neměl být, ale shodou okolností se to stalo tak, že nakonec hrál. Byl to velice důležitý článek na cestě za vítězstvím.“ Druhým byl pak David Hleba. „Ten byl v týdnu před utkáním nemocný, ještě v pátek nebyl na tréninku, měl horečku, rýmu. Ale chtěl hrát a dal se dohromady tak, aby zápas zvládl. A musím říct, že ho zvládl velice dobře, významně přispěl k tomu, že se Břidličná nedostávala do šancí,“ zdůraznil Milan Furik.

Sobotní derby mělo charitativní podtext, výtěžek ze vstupného putoval k lidem, které postihla povodeň. „Za mě je to obrovské překvapení. Je to jednou tolik, než jsme v těch nejvíce optimistických představách očekávali. Já jsem byl trochu skeptický, čekal jsem, že to bude méně. Jsem proto moc rád, že se vybralo přes 15 tisíc korun. My tu částku jako tým i klub navýšíme a pošleme ji tam, kde to alespoň trochu pomůže zmírnit následky povodní. A lidem, kteří přispěli nad rámec jedné vstupenky, bych chtěl speciálně poděkovat, že naši iniciativu podpořili,“ uzavřel Milan Furik.