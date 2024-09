Jiskra hned ve 2. minutě zahrozila z rychlého protiútoku, kdy se rýmařovští hnali tři na jednoho. Na konci akce byla Němcova střela zblokována, ránu dorážejícího Kocúra srazil obránce Břidličné nad břevno. Rýmařovští byli v úvodu aktivnější. V 10. minutě po faulu na Navrátila střílel z přímého kopu Patrik Kundrátek, ale gólman Telíšek střelu vyrazil. Stejně tak lapil o pár momentů později i přízemní Navrátilu střelu.

Navrátil byl při chuti. Po čtvrthodině hry musel Telíšek krotit jeho další štiplavou střelu. Ve 25. minutě už se Jiskra ujala vedení. Navrátilova střela byla zblokována, ale pohotově dorážející Jiří Furik propálil vše, co mu stálo v cestě – 1:0. Hned vzápětí mohl vedení navýšit Kocúr, číhající na zadní tyči, ale bek Břidličné míč srazil mimo bránu.

Jiskra neustávala v náporu a tři minuty po vedoucí trefě přidala další úder. Při dalším protiútoku přihrál Michal Furik nahrál Němcovi, který křižnou ranou na zadní tyč nedal Telíškovi šanci – 2:0.

Břidličná zahrozila teprve ve 39. minutě, střelu Adamovského musel Pitron vyrazit. Krátce před přestávkou se do nájezdu řítil Navrátil, ale vracející se Igbinoba ho vytlačil do úhlu a Telíšek následně jeho střelu vyrazil. Poté přišly dvě velké šance Hleby. Při první pálil z voleje nad, při druhé trefil pravou tyč! Do kabin si tak Jiskra odnášela dvoubrankový náskok.

Na startu druhé půle pálil ze slibné pozice Židek, ale minul, vysoko nad bránu pálil vzápětí také Schwarz. Břidličné se podařilo snížit v 71. minutě z rohového kopu, kdy míč hlavou za záda Pitrona dostal střídající Vojtík.

O pár minut později se po rohu zjevil na zadní tyči Židek, s jeho slabším pokusem ale Pitron neměl potíže a lapil ji.

Rýmařovští mohl dvoubrankové vedení navýšit zpátky v 81. minutě, kdy Kocúr přenesl hru na vzdálenější tyč, ale Tihelka se do odkryté brány netrefil a přestřelil. Na druhé straně byla Češkova střela zblokována na roh.

Jiskra o své výhře definitivně rozhodla v 88. minutě, kdy se na bránu hnal osamocený Roman Marek, který napřáhl ke střele a z dvaceti metrů propálil míč do sítě. V závěru se Břidličná snažila snížit, ale Schwarz trefil jen břevno.

SK Jiskra Rýmařov – TJ Břidličná 3:1 (2:0)

Branky: 25. J. Furik, 28. Němec, 88. Marek – 71. Vojtík. Rozhodčí: Slováček – Mrázek, Vymazal. ŽK: Kolísek – Dydowicz, Češek, Zifčák. Diváků: 380.

Jiskra Rýmařov: Pitron – P. Kundrátek, Kolísek, Hleba, D. Furik – J. Furik, Palys – Navrátil, M. Furik (71. Tihelka), Kocúr (89. Zapletal) – Němec (76. Marek). Trenér: Milan Furik.

Břidličná: Telíšek – Galus, Igbinoba, Beňa (53. Vojtík) – Blažek (46. Češek), Dydowicz – Židek (83. Kostera), Adamovský, Schwarz – Zičák, Veselý (74. Ježek). Trenér: Jaromír Lukášek.