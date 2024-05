Zápas s Vítkovicemi rozehráli o záchranu hrající fotbalisté Břidličné výborně. Rychle vedli a po prvním poločase si vypracovali jednobrankový náskok. Jenomže druhé dějství Kovohutím hrubě nevyšlo. Vyrobily spoustu chyb a na světě byla porážka 1:5.

Břidličná doma dostala pětku | Foto: FK SK Polanka n. O.

„Nedokážu si vysvětlit náš zkrat, který přišel ve druhém poločase. Moc se mi o něm ani nechce hovořit,“ byl pořádně zklamaný trenér Břidličné Jaromír Lukášek. Domácí měli skvělý vstup do utkání. Už po sedmi minutách hry vyslal centr do vápna Ježek a Agbo si ho holení nešťastně dal do vlastní brány. Břidličná mohla přidat i druhou branku. Hlavička Markoviče ovšem skončila těsně nad břevnem. „První poločas nebyl špatný. Hráli jsme dobře, zápas měl tempo, “ řekl domácí kouč ještě k úvodnímu dějství.

Po přestávce se začaly dít věci. Nejdříve vyrobil hrubou chybu brankář Telíšek a Tobiaš Nieslanik vyrovnal. „Tato chyba, jakoby všechno odšpuntovala. Dělali jsme chyby, ať už individuálním, tak týmové. Úplně jsme vypadli ze hry a prohráli jsme,“ povzdechl si Jaromír Lukášek. „Musíme zvednout hlavy a dal se o záchranu rvát.“

Břidličná – Vítkovice 1:5 (1:0)

Branky: 7. Agbo (vlastní) – 48. a 80. T. Nieslanik, 54. D. Nieslanik, 83. a 90.+2. Richtár. Rozhodčí: Vychodil – Zapletal, Vlk. Diváci: 123.

Břidličná: Telíšek – Bala, Markovič, Kirschbaum, Beňa – Adamovský, Dydowicz, Můčka, Kostera (68. Tögel), Ježek (75. Miškev) – Veselý (83. Mikuš). Trenér: Jaromír Lukášek.