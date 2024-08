Rýmařov neodstartoval premiéru v letošním diviznímu ročníku až tak špatně. „Drželi jsme míč, byli jsme kompaktní. Všechny odražené míče jsme posbírali. Soupeř se poprvé dostal vážněji před naši bránu až kolem 18. minuty. Je pravda, že to bylo ale bez koncového efektu,“ rozebíral trenér Rýmařova na klubovém webu první poločas. „V poli a ve hře jsme byli dobří, držení míče jsme měli výborné, ale bez střelby. Gólmana Polanky jsme moc neohrozili. Soupeř se z našeho prvotního náporu otřepal a konec první půle už byl vyrovnaný. Polanka měla jednu nebezpečnou situaci, kdy došlo ke střetu gólmana s útočníkem, naštěstí to bylo s faulem,“ pokračoval v zápasovém rozboru Milan Furik. „Ale jak jsem říkal, hra ve středu hřiště byla v první půli dobrá, byli jsme silní. Jenže bez střely gól dát nemůžete,“ dodal jedním dechem.

Góly začaly padat po přestávce, ovšem jen do domácí sítě. „Bohužel, náš gólman neměl svůj den. První gól jde čistě za ním. Šlo o jednoduchý centrovaný míč, který spadl za jeho záda do zadní šibenice. To byl rozhodující moment zápas,“ povzdechl si Milan Furik. „Šlo vidět, že takový gól s námi zatřásl, začala nám váznout kombinace a Polanka začala přebírat otěže. Druhá branka padla po standardní situaci, tady se zápas zcela zlomil. Mrzí mě, že po druhém inkasovaném gólu mužstvo zcela spadlo, přestalo se rvát a bojovat o výsledek. Závěr už byl z naší strany naprostou rezignací,“ zlobil se zkušený trenér a pokračoval: „Takto zápasy určitě dohrávat nesmíme. Navíc v domácím prostředí před našimi fanoušky. Jsem z toho velice zklamaný. Úvod poločasu nám sice nevyšel, ale dostat doma čtyři branky, po prvním, vyrovnaném, poločase, to je velká rána.“

V sobotu dorazí nováček soutěže, a to Pustá Polom. Domácí si chtějí napravit reputaci a tým trenéra Davida Štverky porazit. „Hrát na úvod dvakrát doma a dvakrát z toho prohrát, to by bylo hodně nepříjemné. Vstupy do soutěží nám nevycházejí, když vzpomenu minulou sezónu, tak v Kostelci na Hané to bylo něco velmi podobného. V podstatě přes kopírák. Ale jak jsem řekl, hra nebyla nejhorší. Je třeba zapracovat na našem přístupu. Mrzí mě konec druhé půle, kdy mužstvo zcela rezignovalo. Chápu, že ne všichni měli svůj den, ale tohle se stávat nesmí,“ uzavřel Milan Furik.