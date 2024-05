„Jednoznačný zápas, ve kterém byla Polanka jasně lepším týmem. Srazily nás chyby, které soupeř dokázal potrestat,“ poznamenal obránce Krnova Jakub Swiech. „První gól byl náhodný, tím se Polanka nakopla,“ pokračoval zkušený bek. V 19. minutě zvyšoval na 0:2 Musila. „Tahle branka jde zamnou. Netrefil jsem balón a Musila běžel sám na gólmana. Z toho padla druhá branka,“ sypal si popel na hlavu krnovský zadák. Polanka do poločasu přidala ještě další dva góly. „My jsme se dostali také k nějakým kombinacím, nic jsme z toho ale nevytěžili. Neřekl bych, že by šlo o zápas na jednu bránu, tak jako tomu bylo v Bílovci,“ pokračoval Jakub Swiech.

Během druhého poločasu šle Krnov do deseti. V 74. minutě fauloval Havlíček a předčasně putoval do sprch. „Přísné vyloučení. Zákroku předcházel ofsajd soupeře,“ přidal svůj další postřeh stoper Kofoly. Polanka pak přidala ještě další dva góly a vyhrála 6:0. „Výsledek hovoří za vše. Neřekl bych, že bychom zápas odchodili. Šli jsme si zahrát, kdežto soupeř chtěl vyhrát. Naše hra neměla hlavu ani patu. Místy to v našem podání připomínalo chaos. Polanka po třech porážkách v řadě potřebovala zabrat. Má herní kvalitu a u nás se to prokázalo,“ zakončil Jakub Swiech.

Krnov – Polanka 0:6 (0:4)

Branky: 2. Paprskář, 19. Musila, 40. Ciku, 45. Vachník, 79. Hluchý, 90. Koutný. Rozhodčí: Sklář – Písečný, Kovařík. ŽK: Sklenařík – Hluchý, Kirschner. ČK: 74. Havlíček. Diváci: 226.

Krnov: Rolný – Sabo, Igbinoba (46. Strážnický), Swiech, Lavrovič (46. Šimčík) – Říha, Tümmler – Váňa (69. Majzlík), Mraz, Hřivnáč (46. Havlíček) – Sklenařík (58. Václavek). Trenér: Gustav Santarius.