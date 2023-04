Divizní nováček z Břidličné nepotvrdil v sobotu tři body z Bruntálu. Fotbalisté Kovohutí doplatili proti Valašskému Meziříčí na špatnou koncovku. Samotný Marcel Cudrák se v prvním poločase dostal do tří gólovek, ani jednu ale neproměnil a Valaši si nakonec odvezli tři body za výhru 1:0.

Břidličná doma prohrála. | Foto: Viktorie Mrázová

„Nastoupil proti nám velmi kvalitní soupeř. Byl to úplně jiný zápas než před týdnem v Bruntálu,“ poznamenal trenér Břidličné René Vojtěšek. Jeho týmu patřil první poločas. „Vytvořili jsme si tři dobré šance, všechny měl Marcel Cudrák. Bohužel ani jednu se nám nepodařilo proměnit. Byla to velká škoda,“ litoval domácí kouč. Brankář Pobořil byl v prvním poločase klíčovým mužem svého týmu.

Po přestávce se obraz hry změnil. „Z naší strany už tam nebyl kvalitní pohyb. Soupeři byl lepší v kombinaci, pohybu a začal nás přehrávat. My jsme špatně reagovali,“ přiznal René Vojtěšek. Hostující snažení vygradovalo po hodině hry, kdy se gólově prosadil Vrána. V závěru sahali domácí po vyrovnaní. Pavlíček prošel do vápna, míč se nakonec dostal ke Knappovi, který trefil tyč. „Je to škoda, že se nám nepodařilo bodovat. Minimálně remízu jsme si zasloužili,“ zakončil René Vojtěšek.

Břidličná – Valašské Meziříčí 0:1 (0:0)

Branka: 61. Vrána. Rozhodčí: Potiorek – Jurajda, Písečný. ŽK: Pavlíček – Žilinský. Diváci: 200.

Břidličná: Dragon – Kutty (70. Houdek), Bala, Můčka – Knapp, Pančochář, Jelínek, Pavlíček – Cudrák (84. Moravec), Kostera (44. Češek), Dydowicz. Trenér: René Vojtěšek.