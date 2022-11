I přes čtrnáctou příčku v tabulce se snaží Marcel Cudrák přemýšlet pozitivně. „Prvních devět kol nebylo špatných. Do sezony jsme vstoupili s téměř novým kádrem. V některých zápasech jsme zaplatili nováčkovskou daň. Na mysli mám třeba utkání v Bílovci, kde jsme ztratili vyhraný zápas. Na našem vystoupení vidím i pozitiva. Divize je daleko kvalitnější soutěž, než kraj. Mám na mysli i úroveň rozhodčích, která je podstatně vyšší,“ podotýká Cudrák a dodává: „Zvedla se nám i divácká návštěvnost, a to zhruba o třicet procent.“

Podívejte se: Parádní hokej v Krnově! Strojosvit skalpoval favorita

Kovohutě inkasovaly ve třinácti zápasech sedmatřicet branek, což je nejvíce ze všech. „Na počtu inkasovaných branek je vidět, co nás trápí. V defenzivě nám to skřípe. Chybí nám lídr obrany, stoper, který by mluvil a dirigoval hru. Ale to je problém, který nás trápil už v minulých sezonách,“ přiznal Marcel Cudrák.

Kabina Břidličné prošla v létě celou řadou změn. „Myslím si, že posílení týmu nám vyšlo. Kluci dobře zapadli. Bohužel se nám nevyhnuly zdravotní komplikace. Už ve třetím kole se nám zranil Ptáček. Poté, kdy se zapojil do přípravy uzdravený Adamovský, zranili se Kučera a György,“ vyjmenovává Cudrák. Z jednotlivců vyzdvihl výkony Šmirjáka a Kostery.

Během podzimní části protočil trenér Lukášek čtyři gólmany. Možná se čekalo, že více šancí dostane mladý Matěj Tabach. „Matěj je mladý kluk. Má osmnáct roků. Nastoupil do jednoho utkání, ve kterém nezklamal. Je to naše budoucnost. Jeho chvíle teprve přijdou,“ má jasno Cudrák.

Co se týká personálních změn, tak ty v zimě přijdou. „Kádr by měl zůstat pohromadě. Budeme se bavit akorát s Kopečným, co dál. Jinak chceme do každé řady přivést jednoho hráče,“ prozradil hrající manažer.

Cíl pro jaro je jasný. „Chceme se zachránit. To samé přeji i všem třem dalším účastníkům z okresu. Vzájemné zápasy jsou svátkem. Ještě bych chtěl říci, že mě mile překvapil Krnov. Kluci hráli opravdu dobře,“ podotkl Marcel Cudrák.

Zimní příprava startuje v Břidličné čtyřiadvacátého ledna. Na svěřence trenéra Jaromíra Lukáška čekají duely se Šumperkem, Přerovem, Hlučínem, Vítkovicemi, Novými Sady, Čechovicemi a HFK Olomouc.