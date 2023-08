Po loňské sezoně se ofenzivně laděný záložník Marcel Cudrák rozhodl svou hráčskou kariéru v Břidličné ukončit. Dvaatřicetiletý fotbalista s hraním úplně nekonči. Jako posilu ho angažoval klub z Krásných Louček, který hraje I. B třídu. Cudrákovou prioritou je ale manažerská práce v divizní Břidličné.

Marcel Cudrák s dresem Krásných Louček. | Foto: TJ Krásné Loučky

„Hraní už bylo dost. Navíc ozvalo se i zdraví. Proto jsem jako hráč v Břidličné skončil,“ řekl Marcel Cudrák. „Nechtěl jsem už vůbec, těšil jsem se na volné víkendy. Jenomže se ozvali kluci z Krásných Louček, že chtějí pomoci. Řekl jsem jim, že moc zápasů odehrát nestihnu, přistoupili na to, dávalo jim to smysl, takže na podzim budu v Krásných Loučkách,“ přiblížil dvaatřicetiletý fotbalista. „Na I. B třídu se těším, navíc budu hrát s kamarády Miroslavem Daříčkem a Adamem Ondrou. Beru to jako odreagování,“ svěřil se Marcel Cudrák.

Nicméně prioritou pro dvaatřicetiletého záložníka je práce sportovního manažera v Břidličné. „Chci chodit na každý zápas a nadále pokračovat v budování fotbalu v Břidličné,“ podotkl. Dá se očekávat, že Kovohutě budou ještě posilovat. „Řešíme příchod nových hráčů. Monitorujeme situaci v Řepišti,“ pousmál tajemně Marcel Cudrák.