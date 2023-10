Velké trápení bruntálských fotbalistů nemá konce. Naposledy Slavoj vybouchl v domácím duelu se Šumperkem. Opět ho srazily individuální chyby a nedisciplinovanost. Šumperk si odvezl tři body za vítězství 5:2.

Bruntál nezvládl další zápas. | Foto: Deník/Radek Štohl

Na první gól se čekalo pouze čtyřmi minuty. Strnad kopal rohový kop, domácí neubránili Šidlíka a ten otevřel skóre. Ve 27. minutě už to bylo 0:2. „Podcenili jsme jednoduchou situaci, kdy jsme prohráli osobní souboj a Šumperk toho využil,“ posteskl si trenér Bruntálu David Drexler. Bruntálští se dokázali do utkání vrátit díky Slavíkově hlavičce. Tentýž hráč měl následně dvě velké šance, ke smůle domácích ale ani jednu neproměnil. „Je to škoda. Soupeři dělaly velké problémy naše dlouhé balony za obranu,“ pokračoval v hodnocení utkání hrající kouč Slavoje, který musel už v prvním poločase kvůli zranění střídat. Domácí nakonec dostali gól do šance. „Opět přišla naše hrubá chyba při vlastním rohu. Soupeř toho využil a z rychlého protiútoku dal na 1:3,“ řekl David Drexler ještě k prvnímu poločasu.

Druhý poločas nabídl vyrovnaný fotbal. „Nějaké šance jsme měli. Jenomže jsme také dělali chyby a nechali se zbytečně vyloučit. Bojujeme tak s nekoncentrovaností. Soupeřům zápasy ulehčujeme,“ zakončil kouč bruntálských fotbalistů.

Bruntál – Šumperk 2:5 (1:3)

Branky: 36. a 69. Slavík – 5. a 27. Šidlík, 45. Linet, 52. Skalský, 90. Ostrokan. Rozhodčí: Potiorek – Sklář, Trigas. ŽK: Rončák, Blažek, Goněc – Strnad. ČK: 78. Krywda. Diváci: 250.

Bruntál: Šidlák – Galus, Hanel, Drexler (21. Schwarz), Goněc – Krywda – Blažek, Pawlita (62. Modelský), Šanda (79. Unverdorben), Slavík – Rončák (79. Cápek). Trenér: David Drexler.