„Frenštát zlobil hlavně ve druhém poločase. Měli dvě, tři čisté gólovky. My jsme trefili tyč. Z tohoto pohledu je remíza asi spravedlivá,“ řekl po zápase pětatřicetiletý brankář. Byli to hosté, kdo skóroval jako první. „Přišel rychlý centr ze stran. John Igbinoba do toho šel, ale Bartoš přeskočil a balon hlavou hezky uklidil o tyč do brány. Moc se s tím dělat nedalo,“ vracel se zkušený gólman k inkriminovanému okamžiku.