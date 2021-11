Poslední zápas podzimu nedopadl pro divizní fotbalisty Bruntálu dobře. Na hřišti Bohumína jim nevyšel první poločas. Nakonec z toho byla porážka 0:2.

Bruntál prohrál | Foto: Deník/Petr Widenka

„Byl to zápas o dvou rozdílných poločasech. Nám ten první vůbec nevyšel. Přišlo mi to, že jsme ještě myšlenkami v autobuse. Chyběla nám koncentrovanost. Bohumín má zkušený tým a dokázal toho využít,“ poznamenal trenér Bruntálu Martin Kotala. „Domácí šli zaslouženě do vedení,“ doplnil.