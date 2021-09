Velmi cenný skalp mají divizní fotbalisté Bruntálu. V neděli dokázali na domácím trávníku porazit rezervní tým ligové Karviné 3:0. Domácí kouč Martin Kotala se musel obejít bez klíčového záložníka Jana Urbana.

Fotbalisté Bruntálu (na archivním snímku) udolali Karvinou | Foto: Slavoj Olympia Bruntál

„Už s Frenštátem jsme neodehráli špatné utkání. Ale nebyli jsme tolik kvalitní v šestnáctce. Proti béčku Karviné bylo vidět zlepšení,“ pochvaloval si domácí trenér Martin Kotala. „Proti Karviné jsme se dostávali do šancí. Měli jsme jich několik a hlavně tři se nám podařilo proměnit,“ podotkl domácí stratég. Nejvíce gólových pokusů měl Ostrák. „Vyhráli jsme jasně 3:0, ale nebyl to vůbec jednoduchý zápas,“ přiznal šéf bruntálské lavičky. „Karviná měla kvalitní hráče, ale my jsme hráli zodpovědně a hlavně týmově. Těší mě také fakt, že jsme uhráli nulu vzadu,“ zvedl prst Martin Kotala. „Toto vítězství má pro nás velkou cenu,“ dodal jedním dechem.