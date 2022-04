„Neodehráli jsme špatné utkání. Byla to pro nás dobrá konfrontace s mladým a běhavým týmem,“ řekl úvodem trenér Bruntálu Martin Kotala. „Soupeř byl více na míči, s tím jsme ale počítali, snažili jsme se chodit do brejkových situací. Měli jsme čtyři velké šance, ale ani jednu jsme neproměnili.“ mrzelo trenéra. Jednu z nich si vytvořil Knapp, gólman Neumann ho ale vychytal. Dvě možnosti měl Šindler a jednu Blažek. „Kdybychom skóre srovnali, mohlo to vypadat jinak, nebo pokud by se nám podařilo dát kontaktní gól za stavu 2:0. To nám bohužel nevyšlo,“ zakončil Martin Kotala.