Prvně jmenovaný zamířil do Sparty Brno, druhý se nejspíše vrátí do Pustějova. „O konci Honzy se vědělo. Leoš má dobrou práci a s fotbalem na úrovni divize ji nedokázal skloubit,“ řekl hrající asistent Slavoj Olympie Bruntál Ondřej Kušnír.

Bruntálští hlásí taky prvního nováčka v týmu. Z Vítkovic přichází sedmnáctiletý gólman Jakub Košec. „Do prvního mužstva se posunuli ještě naši dorostenci. Co se týká posil, tak na těch se pracuje. Během přípravného období by se měl ještě někdo u nás objevit,“ poznamenal Ondřej Kušnír.

Na bruntálské fotbalisty čekají také přípravné duely. Ten první už v neděli, kdy na domácím trávníku hostí od sedmnácti hodin Dolany. V pátek patnáctého července je v Dolním Benešově prověří domácí účastník krajského přeboru. Součástí přípravy bude také turnaj v rakouském Salzburgu. Ten je na programu od 22. do 24. července. Třicátého července pak Bruntálští odehrají na vlastním hřišti zápas předkola MOL Cupu, a to s Uničovem. Ten to duel má výkop v 17 hodin.