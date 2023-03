/FOTOGALERIE/ Téměř osm stovek diváků dorazilo na divizní šlágr do Bruntálu. Tři body nakonec zůstaly doma. Ostře sledované derby rozhodl v prvním poločase útočník Jan Rončák. Díky jeho gólů Bruntál vyhrál 1:0.

Bruntál - Krnov 1:0 | Foto: Jan Holouš

„Předem bych chtěl domácí pochválit za skvěle připravený trávník,“ řekl trenér Krnova Gustav Santarius. „Nám se utkání příliš nepovedlo. Nebyli jsme schopni překonat dobře fungující obranu Bruntálu,“ začal s rozborem zápasu. „Soupeř se dostal v prvním poločase do třech brejkových situací. Dvě jsme zastavili, z jedné bohužel dostali gól,“ pokračoval Gustav Santarius. Ve 35. minutě se do míče opřel Blažek, gólman Řeháček míč neudržel a Rončák ho dorazil do sítě. „V prvním poločase jsme měli ještě dvě šance, ale ty jsme neproměnili. Krnov jsme do žádné čisté gólovky nepustili,“ vracel se k prvnímu poločasu kouč Bruntálu Petr Kostelník.

Po přestávce si Krnov vytvořil převahu. Z boku šel na Studeného Václavek, ale neuspěl. Dvakrát pak pozlobil domácí defenzivu Tilkeridis. „Byli jsme fotbalovější, měli jsme i převahu, ale veškeré naše snažení končilo před šestnáctkou. Mrzí mě, že jsme v závěru jen nakopávali balony. Chyběla mi u kluků větší trpělivost. Bruntálskou obranu skvěle řídil Kušnír. Chtěli jsme bodovat, to se nám nepodařilo. Zklamání je tak naší straně velké,“ přiznal Gustav Santarius.

Na domácí straně panovala spokojenost. „Bylo to těžké utkání. Musím přiznat, že jsme měli i štěstí. Zhruba od šedesáté minuty měl Krnov velkou převahu. Nicméně do žádných velkých gólovek se nedostával,“ dokončil své hodnocení Petr Kostelník.

FC SO Bruntál – FK Krnov 1:0 (1:0)

Branka: 35. Rončák. Rozhodčí: Jurajda – Broskevič, Schneider. ŽK: Studený, Blažek, Ostrák, Chudý – Macík, Tilkeridis, Swiech, Igbinoba. Diváci: 770.

Bruntál: Studený – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc – Schwarz (77. Tomášek), Hanel (81. Hanák), Blažek (77. Slavík), Ostrák – Modelský (81. Cabal), Rončák (61. Chudý). Trenér: Petr Kostelník.

Krnov: Řeháček – Burian (78. Hřivnáč), Igbinoba (70. Váňa), Swiech, N´Da – Václavek, Grulich, Macík, Mráz, Tilkeridis – Messias. Trenér: Gustav Santarius.