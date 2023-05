Bruntálští fotbalisté po sobotní porážce v Hlubině padli na samé dno divizní tabulky. Zápas se přitom pro ně nevyvíjel špatně. Vedli 1:0, nakonec ale domácí celek utkání otočil a vyhrál 3:1.

Bruntál prohrál v Hlubině | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

Na první gól se čekalo do 19. minuty. Hosté kopali rohový kop a Kušnír hlavou otevřel skóre. „Byla to hezká branka. Ale bohužel z vedení jsme se neradovali dlouho. Domácí se ještě do přestávky podařilo vyrovnat,“ řekl bruntálský kouč Petr Kostelník.

Deset minut po přestávce strhl vedení na stranu Hlubiny Förster. „Dostali jsme chvíli na to třetí gól a bylo rozhodnuto. Soupeř byl fotbalovější, měl větší kvalitu. Jenom bojovnost nestačí. Kluci utkání odmakali, ale body nemáme. Chybělo nám i trochu štěstí,“ zakončil trenér bruntálského týmu.

Hlubina – Bruntál 3:1 (1:1)

Branky: 34. Badalyan, 55. Förster, 66. Bělíček – 19. Kušnír. Rozhodčí: Mayer – Vlk, Písečný. ŽK: Schmutz – Kušnír, Vojtík, Hanel. Diváci: 130.

Bruntál: Studený – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc – Schwarz, Blažek, Hanel (75. Unverdorben), Ostrák – Modelský, Rončák (56. Chudý). Trenér: Petr Kostelník.