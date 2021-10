Bruntálští fotbalisté v nedělním dopoledni remizovali na hřišti Havířova 1:1. V prvním poločase šli do vedení, po přestávce přidali i druhý gól, ten ale nebyl Kušnírovi uznán. Na konečných 1:1 srovnával osmnáct minut před koncem Kisza.

Martin Kotala, trenér Bruntálu | Foto: Lukáš Kaboň

Dvanáct minut stačilo hostům k tomu, aby šli do vedení. Po hezké kombinační akci zakončoval střelou na zadní tyči do opuštěné branky Šindler. „V prvním poločase jsme nehráli špatně. Mrzí mě, že jsme nešli do většího vedení. Šance jsme k tomu měli,“ uvedl trenér Bruntálu Martin Kotala. „Trápíme se s koncovkou, je to naše velká bolest,“ posteskl si.