Favorizovaný celek Frýdlantu se představil v rámci osmého divizního kola na bruntálském trávníku. Domácí si v souboji s lídrem tabulky dali dva vlastní góly a prohráli 1:3.

Slavoj Olympia Bruntál | Foto: Slavoj Olympia Bruntál

„Představil se u nás zkušený tým, který disponuje velkou kvalitou. Byl to pro nás těžký zápas. Nicméně v prvním poločase jsme s ním drželi krok,“ řekl na úvod svého hodnocení domácí trenér Martin Kotala. Bruntálští se dostali do první šance. Orság dostal balon od Knappa, ale ze svou šancí nenaložil dobře. „Vzápětí jsme bohužel inkasovali. Byla to škoda, šlo o gól do šatny,“ litoval domácí stratég.