/FOTOGALERIE/ Nechybělo málo a bruntálští fotbalisté obrali o body favorizovanou rezervu Slezského FC Opava. Když už to vypadalo, že zápas skončí remízou, vstřelil střídající Dostál vedoucí branku svého týmu. Divizní lídr nakonec vyhrál 2:0.

SFC Opava B - Bruntál 2:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Do pětaosmdesáté minuty byl zápas v pořádku. Pak si vzal slovo rozhodčí. Domácím uznali gól, kterému předcházel faul na našeho brankáře,“ zlobil se trenér Bruntálu Petr Kostelník. Ten vstřelil Dostál, když se k němu dostal odražený balón a on přehodil gólmana. Hosté mohli vzápětí vyrovnat. Po akci Modelského trefil Blažek tyč. „Byla to velká škoda,“ smutnil zkušený kouč. Opavští nakonec v první minutě nastavení přidal druhou branku. „I té předcházel faul na našeho hráče. Na druhou stranu na sudí se nechci vymlouvat, měli jsme dát gól, a to se nestalo,“ kroutil hlavou Petr Kostelník.

V samotném utkání se Opava dlouho nemohla prosadit. „Bruntál měl dobře zorganizovanou defenzivu, kterou řídil zkušený Kušnír. My jsme byli pomalí a prakticky jsme si až krom střely Mikulenky v prvním poločase nevytvořili jedinou šanci,“ přiznal opavský kouč Zdeněk Partyš. „Ve druhé půli jsme změnili rozestavení. Přešli jsme do 3-5-2. Hra se trochu zlepšila, ale stále to nebylo ono. Neměli jsme tlak, šance. Nakonec nás vysvobodil Dostál,“ vydechl si opavský trenér.

„Porážka mrzí. Klukům nemohu nic vytknout, zápas poctivě odmakali. Nyní nás čeká Břidličná, to bude zápas o šest bodů,“ zakončil šéf bruntálské lavičky.

Slezský FC Opava B – Slavoj Olympia Bruntál 2:0 (0:0)

Branky: 85. Dostál, 91. Šeba. Rozhodčí: Šrejma – Vejtasa, Ehrenberger. ŽK: Dušek, Žídek – Studený, Vojtík, Goněc. Diváci: 92.

Opava B: Rolný – Dušek (90. Blažej), Mikulenka, Vincour, Celta – Ščudla, Žídek, Wojatschke (55. Dostál), Gorčica, Šeba – Veselý. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Bruntál: Studený – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc – Schwarz (83. Tomášek), Hanel, Ostrák, Blažek – Rončák (73. Chudý), Modelský. Trenér: Petr Kostelník.