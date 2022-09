„Polanka byla těžkým soupeřem. Měla více ze hry. My jsme chtěli vycházet z dobré defenzivy, a to se nám vcelku dařilo,“ řekl trenér Bruntálu Martin Kotala. Jeho tým šel do vedení ve 41. minutě, když se prosadil povedenou střelou Schwarz. A na bruntálské lavičce bylo ještě veseleji v 58. minutě. Po hezké kombinaci se prosadil Rončák. „Bohužel vedení jsme dlouho neudrželi. Domácím se podařilo snížit a pak přišel hodně náhodný gól, který dal Kolaska. Možná se i ukopl, každopádně se trefil z půlky a bylo srovnáno,“ poznamenal hostující kouč.