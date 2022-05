Skóre se poprvé měnilo po devíti minutách hry. Šanda zahrával standardku. Míč poslal do vápna, kde ho Kušnír nasměroval na Šindlera a ten hlavou otevřel skóre. „Soupeř poté převzal otěže zápasu do svých rukou, byl lepší na míči a ještě do přestávky se mu podařilo výsledek otočit,“ řekl bruntálský trenér Martin Kotala. „Udělali jsme chyby, které hosté dokázali hosté potrestat,“ dodal.

Ve druhém poločase chtěli Bruntálští s výsledkem něco udělat. „Hráli jsme dobře, byli jsme lepší na míči. Kluci na hřišti plnili přesně to, co jsem od nich vyžadoval. Vypracovali jsme si šance, dvě z nich byly opravdu velké,“ podotkl šéf domácí lavičky. Vyrovnat mohl Šindler, ale z dobré pozice netrefil bránu. K zakončení, zhruba dva metry o brány se dostal Schwarz, ale míč špatně trefila a ani z tohoto mráčku nezapršelo. „Je to škoda, gól by nám moc pomohl. Nakonec jsme v závěru inkasovali třetí gól,“ povzdechl si Kotala. „Vítkovice u nás ukázaly velkou kvalitu. Potvrdily, že jejich jasné vítězství ve Frýdlantu nebylo dílem náhody. Dle mého názoru je to tým, který může divizi vyhrát,“ zakončil bruntálský kouč.

Bruntál – Vítkovice 1:3 (1:2)

Branky: 9. Šindler – 14. Pyclík. 38. Richtár, 89. Motyčka. Rozhodčí: Krupa – Broskevič, Fryč. ŽK: Vojtík. Diváci: 390.

Bruntál: Šidlák – Galus (80. Pawlita), Kušnír, Vojtík, Švancer – Schwarz, Šanda (63. Hapka), Chudý (63. Rončák), Urban (84. Knapp) – Blažek, Šindler. Trenér: Martin Kotala.