Bruntálští fotbalisté měli v plánu po nečekaném vítězství ve Vítkovicích obrat i Jeseník. Slavoj měl zápas dobře rozehraný, dvakrát vedl. Nakonec ale bral pouze bod. Dvě minuty před koncem totiž na konečných 2:2 srovnal Cekuras. „

Bruntál remizoval s Jeseníkem | Foto: Miroslav Pergl

"Vzhledem k průběhu utkání je remíza 2:2 pro nás ztrátou. Po zápase bylo na klucích vidět velké zklamání,“ přiblížil bruntálský trenér David Drexler. Slavoj neměl vůbec špatný vstup do utkání. Už ve 2. minutě se do dobré šance dostal Rončák. Ovšem gólmana Vajdu nepřekonal. „Vzal to na sebe, možná mohl přihrát volnému Blažkovi,“ komentoval inkriminovaný okamžik kouč Slavoje. O deset minut později se už domácí radovali. Slavoj kopal standardku, míč se dostal k Rončákovi a ten na zadní tyči uklidil míč do sítě. „Zhruba do třicáté minuty jsme ovládali hru. Celkově jsme první poločas zvládli dobře. Soupeř neměl téměř žádnou šanci,“ pochvaloval si David Drexler. Za zmínku stála jen střela Grulicha, který z pětky přestřelil bránu.

Do druhého poločasu vstoupil Jeseník o něco aktivněji. Vytvořil si sérii rohových kopů a po bruntálské chybě se mu podařilo vyrovnat. V 66. minutě měl Slavoj vedení zpět. Cabal kopal přímý kop. Gólman Vajda vyrazil míč na tyčku a Rončák odražený balón dorazil do branky. Domácí mohli přidat brzy třetí gól. Gramel obešel dva protihráče, dostal se až k zakončení, jenomže brankář Vajda ho se štěstím vychytal. „Kdyby to proměnil, vyhrajeme,“ byl si jistý David Drexler. „Nakonec jsme v závěru vyrobili chybu, kdy jsme nepokryli hráče ve vápně a ten vyrovnal,“ smutnil domácí kouč. V samotném závěru mohl strhnout vítězství na stranu domácích Duhajský, jenomže dal střele slabou razanci.

Slavoj Bruntál – Jeseník 2:2 (1:0)

Branky: 12. a 66. Rončák – 55. Sytař, 88. Cekuras. Rozhodčí: Malý – Janeček, Dedek. ŽK: Slavík, Pawlita, Goněc, Krywda – Vajda, Cekuras, Grulich, Červeňák. Diváci: 352.

Bruntál: Šidlák – Schwarz, Galus, Němec (77. Hanel), Goněc – Koval, Pawlita, Rončák, Slavík (46. Krywda, 84. Duhajský) – Cabal (66. Gramel), Blažek (84. Unverdorben). Trenér: David Drexler.