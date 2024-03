/FOTOGALERIE/ Po dvou povedených zápasech bruntálští fotbalisté propadli. Na hřišti rozjetého Bohumína jim utekl první poločas. V něm nabrali svěřenci trenéra Davida Drexlera tříbrankové manko a nakonec prohráli 1:4. Jediný gól Slavoje vstřelil v závěru Mikuláš Slavík.

Zápas 18. kola fotbalové divize F Bohumín - Bruntál 4:1. | Foto: FK Bospor Bohumín/Pavel Sporysch

„Promrhali jsme první poločas. Chyběla nám energie, chuť a síla. Nebyli jsme Bohumínu vůbec konkurence schopni,“ zlobil se bruntálský kouč David Drexler. „Soupeř nás ve vápně přetlačil silově, přitom jsme se na to připravovali. Našim malým zaujetím jsme dostali pod tlak,“ kroutil hlavou trenér Slavoje. První branku hosté inkasovali po chybě ve středu pole a zakončením Piekose na zadní tyči. Další dva po rohových kopech. „My jsme se dostali do dvou náznaků šancí, zvolili jsme ale špatné řešení a nic z toho nebylo,“ přiznal David Drexler. Jednalo se o Rončáka se Slavíkem.

VIDEO: Mrázova paráda Krnovu na vítězství nestačila

Po přestávce se Slavoj trochu zvedl. „Hráli jsme otevřenou hru. Z naší strany přišlo řešení. Měli jsme spoustu střel, ty ale bohužel končily všude možně, jen ne brance,“ poznamenal hostující stratég. Na konci zápasu snížil Slavík, to ale bylo ze strany Bruntálu vše. „Zasloužená porážka, tenhle zápas nám nevyšel. Vůbec jsme nehráli to, co je nám vlastní,“ zakončil David Drexler.

Bohumín – Bruntál 4:1 (3:0)

Branky: 7., 37. a 88. Piekos, 41. Jan Kodeš – 86. Slavík. Rozhodčí: Písečný – Trigas, Janeček. ŽK: Blejchař, Piekos, Sporysz, Noga – Slavík, Blažej, Goněc, Schwarz. Diváci: 169.

Bruntál: Šidlák – Schwarz, Galus, Němec, Goněc – Rončák (64. Hanel), Pawlita, Koval (64. Unverdorben), Slavík – Gramel (64. Šanda), Blažek. Trenér: David Drexler.