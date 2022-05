„První poločasy máme dlouhodobě špatné. Na toto téma jsme se s hráči bavili. Myslel jsem si, že to bude jiné, ale opak byl pravdou. Proti Frenštátu jsme začali hrozně,“ kroutil hlavou trenér Bruntálu Martin Kotala. „Dělali jsme chybu za chybou a soupeř nás za to trestal. Góly jsme mu darovali, jako na zlatém podnose,“ pokračoval domácí stratég. Když ve 45. minutě dával Patrik Halda na 0:3, byli Bruntálští zralí na ručník. „První poločas nám vyšel po všech stránkách. Bruntál jsme přehrávali. Byli jsme lepší na míči a dávali góly,“ pochvaloval si kouč Beskydu. „Vypadalo to na výhru pět, šest nula,“ doplnil David Kobylík. „Naše chyby byly místy žákovského charakteru,“ řekl ještě k úvodnímu dějství domácí stratég.