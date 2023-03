Generálka na jaro nedopadla pro bruntálské fotbalisty dobře. Na domácí umělce prohráli s Novými Sady 1:2. V neděli je pak čeká ostrý start v divizi. Hned se bude jednat o fotbalovou lahůdku, dorazí totiž nedaleký Krnov.

Bruntál v generálce prohrál | Foto: Kamil Furik

„Generálku jsme prohráli. Byla to pro nás ale dobrá prověrka. Soupeř měl velkou kvalitu,“ řekl trenér Bruntálu Petr Kostelník. „Do utkání jsme vzhledem k marodce nemohli nastoupit v kompletním složení. Navíc během zápasu se nám zranili další dva hráči,“ posteskl si zkušený stratég.

V neděli pak jeho tým vstoupí do jarních bojů, a to v derby s Krnovem. „Naším jasným cílem je záchrana divize. Musíme sbírat body už od prvního jarního kola. Věřím, že derby s Krnovem bude naším odrazovým můstkem,“ přeje si trenér Bruntálu. Z avizovaných posil nakonec padl příchod Deáka, a to z administrativních důvodů.

Bruntál – Nové Sady 1:2 (0:2)

Branka: Schwarz.

Bruntál: Šidlák – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc – Schwarz, Hanel, Blažek (46. Cabal) , Ostrák, Tomášek – Rončák (65. Studený). Trenér: Petr Kostelník.