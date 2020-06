Šéf bruntálské střídačky Martin Kotala po utkání příliš spokojený nebyl. „Oproti přípraváku v Heřmanicích tam z naší strany byl mnohem horší pohyb,“ uvedl zkušený stratég. „Naše nabídka hráčů bez míče byla špatná, v zápase to byl náš největší problém,“ všiml si Kotala.

„Mrzí mě, že jsme na zápas v Heřmanicích nedokázali navázat. Měli jsme tam dobré momenty, ale celkově to byl z naší strany spíše nepovedený zápas,“ řekl trenér Slavoje Olympia. Bruntálští v zápase ani jednou nevedli a po celou dobu tahali za kratší konec. V závěru se snažili o vyrovnání, kýžená branka ale nepřišla. „Mohlo to pro nás výsledkově dopadnout lépe, ale nedali jsme šance v závěru. Jednou nás vychytal brankář, pak jsme mohli dvakrát zakončovat přesněji, více k tyči,“ pokračuje trenér Bruntálu. „Nepomohli jsme si ani tím, že jsme se dvakrát dopustili hrubých individuálních chyb, za které jsme byli potrestáni. To nás stálo lepší výsledek.“

Kromě porážky Martina Kotalu trápí také zranění dvou jeho oveček. „Nedohráli Snokrot ani Cabal. To nám také ublížilo, kvůli jejich zranění jsme museli sestavu trochu rozbít. Na druhou stranu ale dostali prostor sedmnáctiletí dorostenci, pro které je to dobrá zkušenost,“ řekl závěrem Martin Kotala.

Dolany – Bruntál 3:2 (2:1)

Branky Bruntálu: Cabal, Goněc.

Bruntál: Šidlák – Žatka, Krajčovič, Vojtík, Goněc – Zetek, Orság, Galus, Cabal, Blažek – Snokrot. V průběhu utkání nastoupili: Unverdorben, Zapletal, Urban. Trenér : Martin Kotala