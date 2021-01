„Samozřejmě musíme všechno posouvat. Měli jsme v plánu začít už společně, ale bohužel všichni víme, že je momentální stav velice nepříznivý,“ krčí bruntálský stratég Martin Kotala rameny. „Je to špatné vůči všem sportovním aktivitám, takže momentálně mají hráči individuální plány, které jim každý týden předávám. Čekáme, až se situace rozvolní a zlepší. Jakmile vláda restrikce povolí, ihned přejdeme na společný režim,“ prozrazuje dvaapadesátiletý kouč, který Slavoj Olympia vede od zimní přestávky sezony 2019/20.

Co se týká změn v kádru, tam i nadále platí již dříve vyřčená věc – pokud někdo přijde, musí být lepší než hráči, které má momentálně Bruntál k dispozici. „V tomto směru nic nového není. Něco v jednání máme, zatím ale není nic jasného, jsou to otevřené záležitosti, takže se k tomu zatím blíže nemohu vyjádřit,“ upřesňuje Kotala. „Kádr se potřebuje stabilizovat, zkušenější musí učit ty mladší, na tomto pracujeme. Je to ale všechno narušené nedokončeným podzimem, času na to příliš nebylo. Pokud někoho přivedeme, musí to zvednout konkurenční prostředí,“ zdvihá bývalý hokejista prst.

V posledních dnech je stále žhavějším tématem otázka toho, zda vůbec nižší fotbalové soutěže na jaře kvůli covidu odstartují. Spousta hráčů a funkcionářů již své obavy vyjádřila, neskrývá je ani Martin Kotala.

„Řekl bych, že pokud někdo říká, že strach nemá, tak lže. Obavy mám, situaci sleduji a slyšel jsem, že má být nouzový stav opět prodloužen o třicet dnů. Současná čísla jsou alarmující, špatná, takže nevím, co bude. My jedeme individuální plány, budeme připravení, může se však stát, že to celé bude trvat až do března. Každopádně bych si přál, aby se už začalo,“ uzavírá trenér jedenáctého celku podzimní části divize F.