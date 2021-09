SK Dětmarovice - SO Bruntál 1:0 (1:0) Branka: 38. Řapek. Rozhodčí: Zapletal - Novák, Mikulášek. ŽK: Stawicki, Ciku, Majerczyk - Goněc, Slavík, Chudý, Orság. Diváci: 210. Bruntál: Šidlák – Galus, Kušnír, Vojtík, Goněc (57. Chudý) – Schwarz (54. Šindler), Slavík, Hanel, Žatka (54. Knapp) – Urban, Orság. Trenér: Martin Kotala.

„Chtěli jsme bodovat, náš záměr nám ale nevyšel. Šance jsme si přitom vytvořili,“ smutnil po utkání trenér Bruntálu Martin Kotala. „První poločas nebyl z naší strany ideální. Dětmarovice měly lepší pohyb, stejně jako my měly šance a jednu využily,“ pokračoval v povídání trenér hostujících fotbalistů.

